¡Valida directamente con tu teléfono Android!
Android primero, iOS pronto
Valida directamente con tu teléfono, un gesto que primero se abre a los teléfonos que usan el sistema operativo Android. Servicio disponible en la mayoría de los teléfonos NFC desde Android 8 en adelante. Más información sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.
¿Tienes iPhone? No hay problema, pero aún así un poco de paciencia: estamos trabajando en ello y el servicio pronto se abrirá a teléfonos iOS.
¿Cómo validar con tu teléfono Android?
- Descarga la última versión de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités desde la Play Store
- Compra el billete o abono de temporada que te convenga (ten en cuenta que este servicio no es compatible con Navigo Annuel e imagina los abonos de temporada R). ¿Necesitas un tutorial?
- Recuerda activar la función NFC de tu teléfono
- Delante de los validadores: enciende y desbloquea la pantalla, acércate el teléfono y... ¡Gastar! (No es necesario lanzar la aplicación Île-de-France Mobilités)
¿Qué billetes de transporte son compatibles?
Aquí tienes los tickets que te permiten validar directamente con tu teléfono:
- Entradas T+ y libretas de entradas
- Orlybus y Roissybus
- Día de Navigo
- Navigo Jeunes WE
- Semana Navigo
- Mes de Navigo
Por favor, ten en cuenta: la validación con tu teléfono Android no es posible con una suscripción Navigo Annual o Imagine R.
Por favor, ten en cuenta: la verificación con tu teléfono Android no es posible con:
- El Pase Anual Navigo
- Imagina paquetes R
- Paquetes de solidaridad de transporte
- Origen - entradas de destino
¿Tienes alguna pregunta?
- Visita la web de Île-de-France Mobilités, bajo el título "Cómo cargar entradas en tu teléfono y validarlas con él"
- Visita la página de preguntas frecuentes "Viajar con tu teléfono en nuestra aplicación móvil
- Haz tus preguntas en la cuenta de Twitter de Île-de-France Mobilités.