¡Valida directamente con tu teléfono Android!

Android primero, iOS pronto

Valida directamente con tu teléfono, un gesto que primero se abre a los teléfonos que usan el sistema operativo Android. Servicio disponible en la mayoría de los teléfonos NFC desde Android 8 en adelante. Más información sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

¿Tienes iPhone? No hay problema, pero aún así un poco de paciencia: estamos trabajando en ello y el servicio pronto se abrirá a teléfonos iOS.

¿Cómo validar con tu teléfono Android?

  1. Descarga la última versión de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités desde la Play Store
  2. Compra el billete o abono de temporada que te convenga (ten en cuenta que este servicio no es compatible con Navigo Annuel e imagina los abonos de temporada R). ¿Necesitas un tutorial?
  3. Recuerda activar la función NFC de tu teléfono
  4. Delante de los validadores: enciende y desbloquea la pantalla, acércate el teléfono y... ¡Gastar! (No es necesario lanzar la aplicación Île-de-France Mobilités)

¿Qué billetes de transporte son compatibles?

Aquí tienes los tickets que te permiten validar directamente con tu teléfono:

  • Entradas T+ y libretas de entradas
  • Orlybus y Roissybus
  • Día de Navigo
  • Navigo Jeunes WE
  • Semana Navigo
  • Mes de Navigo

Por favor, ten en cuenta: la validación con tu teléfono Android no es posible con una suscripción Navigo Annual o Imagine R.

Por favor, ten en cuenta: la verificación con tu teléfono Android no es posible con:

  • El Pase Anual Navigo
  • Imagina paquetes R
  • Paquetes de solidaridad de transporte
  • Origen - entradas de destino

¿Tienes alguna pregunta?

Entonces, ¿te dejamos?