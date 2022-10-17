¡Valida directamente con tu teléfono Android!

Android primero, iOS pronto

Valida directamente con tu teléfono, un gesto que primero se abre a los teléfonos que usan el sistema operativo Android. Servicio disponible en la mayoría de los teléfonos NFC desde Android 8 en adelante. Más información sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

¿Tienes iPhone? No hay problema, pero aún así un poco de paciencia: estamos trabajando en ello y el servicio pronto se abrirá a teléfonos iOS.