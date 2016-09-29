Véligo en la Gare Montparnasse: una segunda parada parisina
Véligo es el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones de tren y estaciones creado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)
Este aparcamiento de taquillas o bicicletas es accesible los 7 días de la semana y las 24 horas, con una tarjeta Navigo cargada con un pase válido (Semana, Mes, Anual, imagina R School o Student, Solidarity Transport). Para acceder al servicio, es necesario contratar una suscripción anual de 20 € .
¿Cómo registrarse rápidamente?
- De la página web www.veligo.transilien.com
- En el Centro de Gestión de Véligo en la 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00 horas, los 7 días de la semana (precio de una llamada local) y en la taquilla de la estación.
¿Hay un local de Véligo cerca de ti?
48 estaciones ya están equipadas con taquillas seguras de Véligo, es decir, 2954 plazas retornables y más de 4000 refugios de Véligo y de acceso libre en total. Un mapa interactivo de estos espacios te permitirá localizar espacios en movimiento.