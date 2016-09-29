Véligo en la Gare Montparnasse: una segunda parada parisina

Véligo es el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones de tren y estaciones creado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)

Este aparcamiento de taquillas o bicicletas es accesible los 7 días de la semana y las 24 horas, con una tarjeta Navigo cargada con un pase válido (Semana, Mes, Anual, imagina R School o Student, Solidarity Transport). Para acceder al servicio, es necesario contratar una suscripción anual de 20 € .

¿Cómo registrarse rápidamente?

  • De la página web www.veligo.transilien.com
  • En el Centro de Gestión de Véligo en la 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00 horas, los 7 días de la semana (precio de una llamada local) y en la taquilla de la estación.

¿Hay un local de Véligo cerca de ti?

48 estaciones ya están equipadas con taquillas seguras de Véligo, es decir, 2954 plazas retornables y más de 4000 refugios de Véligo y de acceso libre en total. Un mapa interactivo de estos espacios te permitirá localizar espacios en movimiento.

Ceremonia de inauguración del espacio Véligo Gare Montparnasse
De izquierda a derecha: Bernard Gauducheau (consejero regional de las FDI y administrador de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Pierre-Louis Roy (secretario general de SNCF Gares & Connexions), Christophe Najdovski (teniente de alcalde de París encargado de transportes, viajes, carreteras y espacio público y administrador de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Sylvie Lekin (teniente de alcalde del distrito 14 encargada de carreteras, de viajes y limpieza), Stéphane Beaudet (vicepresidente de la región de Île-de-France y vicepresidente de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Jean-Philippe Pierre (vicealcalde del distrito 15 a cargo de los consejos de distrito de St Lambert y Pasteur/Montparnasse).