Véligo en la Gare Montparnasse: una segunda parada parisina

Véligo es el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones de tren y estaciones creado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)

Este aparcamiento de taquillas o bicicletas es accesible los 7 días de la semana y las 24 horas, con una tarjeta Navigo cargada con un pase válido (Semana, Mes, Anual, imagina R School o Student, Solidarity Transport). Para acceder al servicio, es necesario contratar una suscripción anual de 20 € .