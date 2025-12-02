Véligo Location se está reinventando con 19 nuevos modelos para probar y adoptar
Ubicación de Véligo: 130.000 ya lo han probado
Desde su puesta en marcha en 2019, la ubicación de Véligo ha permitido a más de 130.000 residentes de Île-de-France disfrutar de las ventajas de la vida ciclista.
Los cuatro modelos de bicicletas asistidas eléctricamente disponibles (1 clásica y 3 de carga) han demostrado su valía: el 85% de los usuarios están satisfechos y quieren seguir disfrutando del servicio (al final de su alquiler de 6 a 9 meses).
En 2026, la familia Véligo está creciendo: ¡una bicicleta para todos en bicicleta!
Desde la primera mitad de 2026, la familia Véligo Location crece con nuevos modelos (19 en total), diseñados para ti y para la multitud de usos que tienes.
Jóvenes, familias, personas mayores, profesionales, personas que no pueden montar en bicicleta convencional por motivos de salud : tras suscribirse, su bicicleta les espera en un punto de alquiler en la Maison du Vélo o se entrega directamente en su domicilio.
¿Te llevamos a hacer una prueba?
19 modelos nuevos de motos: ¿cuál será el tuyo?
La bici plegable: la bici que se dobla hacia atrás para ti
¡El modelo perfecto para quienes quieren llevarla a cualquier parte !
La clásica moto mecánica: para quienes disfrutan de la mecánica
Véligo Location está lanzando una bicicleta mecánica para quienes se sienten seguros de sus pantorrillas y prefieren ir más ligeros.
La nueva bicicleta asistida eléctricamente: para viajes cada vez más cómodos
La moto asistida eléctricamente mejora en comodidad de uso con : cambios automáticos de marcha, cabina renovada, encendido por el paso Navigo (físico o desmaterializado), intermitentes integrados y bloqueo electrónico.
¡Este nuevo modelo se integrará gradualmente en la flota para reemplazar a la moto actual!
Bicicletas de carga privadas: tu maletero con pedales
Para compaginar entre colegio, compras y actividades: está disponible en bici (corta o larga), patinete extendido y triciclo.
Bicicletas de carga profesionales: la bici con maletero
Para artesanos, comerciantes, autónomos (¡posibilidad de alquilar hasta cinco bicicletas simultáneamente!)
Hay algo para todos:
- Bicicleta ligera o larga
- Ampliado
- Remolque
- Scooter
Imagen 1 de 4
Bicicletas adaptadas: pedalear es para todos
Para ciclistas con necesidades especiales: ¡estabilidad, confort, seguridad y accesibilidad garantizadas!
¿En el programa?
- Bicicleta de asiento bajo
- Triciclo, triciclo con manillar bajo y triciclo con mandoble
- Tándems: dos posiciones, adulto-hijo, lado a lado
- Scooter de tres ruedas para sillas de ruedas
Imagen 1 de 3
Île-de-France Mobilités crea las Maisons du Vélo
Verdaderos lugares de vida dedicados a la cultura ciclista, las Maisons du Vélo, a escala regional, son eslabones esenciales en la cadena de movilidad.
En estas casas de bicicletas encontrarás:
- Información sobre los servicios de bicicleta, las instalaciones ciclistas y los servicios locales de Île-de-France Mobilités.
- Reparación : ¿tu bici tiene un hundimiento? Las herramientas y consejos son tuyos
- Alquiler a corto plazo : hazte una idea mientras conduces
- Escuelas de moto: para ponerse al día y sentirse 100% cómodo
- Actividades y talleres : para aprender de la comunidad local
- Servicios a medida : a cada territorio sus necesidades, Île-de-France Mobilités adapta
- Y sobre todo : ¡aprovecha para probar los nuevos modelos de Véligo!
7 lugares te dan la bienvenida desde la primera mitad de 2026
¿Vives en los suburbios interiores o en las afueras? Perfecto.
Aquí es donde la primera Maison du vélo abre como prioridad : aquí, la bicicleta adquiere todo su significado para completar tus viajes. Para llegar a la estación por la mañana, camina la última milla hasta tu casa o simplemente ayuda a mejorar la calidad del aire en la zona.
Nos vemos muy pronto en la estación de ?
- Ermont-Eaubonne (95),
- Juvisy (91)
- La Cruz de Berny (92),
- Aulnay-sous-Bois (93),
- Maisons-Alfort (94),
- Évry-Courcouronnes (91)
- Houilles-Carrières (78)
Y además: otras 7 casas para bicicletas "móviles"
¿La idea? ¡Agencias sobre ruedas que viajan de ciudad en ciudad!
¿Por qué empezar a montar en bicicleta en Île-de-France?
La ubicación de Véligo y las Maisons du Vélo forman parte de una ambición más amplia: triplicar la cuota de viajes en bicicleta por Île-de-France para 2030 .
¿Lo que está en juego?
- Ofreciendo una alternativa de hormigón y económica al coche para aliviar la congestión en las carreteras
- Mejora de la calidad del aire
- Fomentar la movilidad activa
Y con ya +1,6 millones de viajes en bicicleta cada día en Île-de-France, el impulso ya está en marcha.
¿Qué otras iniciativas facilitan el ciclismo en Île-de-France?
- Aparcamiento seguro para bicicletas : casi 26.000 plazas ya en servicio en más de 300 estaciones, con 12.000 plazas adicionales desplegadas. ¿El +? ¡Son gratuitos para los suscriptores de Navigo Annual!
¿Objetivo? equipar el 100% de las estaciones de Île-de-France para 2030.
- Ayuda para la compra: hasta 1.200 € para bicicletas adaptadas, 600 € para barcos eléctricos de carga, 400 € para bicicletas eléctricas. Impulsos de hormigón que ya han convencido a miles de residentes de Île-de-France para que se lancen de inmediato.