Véligo Location se está reinventando con 19 nuevos modelos para probar y adoptar

Ubicación de Véligo: 130.000 ya lo han probado

Desde su puesta en marcha en 2019, la ubicación de Véligo ha permitido a más de 130.000 residentes de Île-de-France disfrutar de las ventajas de la vida ciclista.

Los cuatro modelos de bicicletas asistidas eléctricamente disponibles (1 clásica y 3 de carga) han demostrado su valía: el 85% de los usuarios están satisfechos y quieren seguir disfrutando del servicio (al final de su alquiler de 6 a 9 meses).

En 2026, la familia Véligo está creciendo: ¡una bicicleta para todos en bicicleta!

Desde la primera mitad de 2026, la familia Véligo Location crece con nuevos modelos (19 en total), diseñados para ti y para la multitud de usos que tienes.

Jóvenes, familias, personas mayores, profesionales, personas que no pueden montar en bicicleta convencional por motivos de salud : tras suscribirse, su bicicleta les espera en un punto de alquiler en la Maison du Vélo o se entrega directamente en su domicilio.

¿Te llevamos a hacer una prueba?

19 modelos nuevos de motos: ¿cuál será el tuyo?

La bici plegable: la bici que se dobla hacia atrás para ti

¡El modelo perfecto para quienes quieren llevarla a cualquier parte !

La bicicleta plegable de Véligo Location: se pliega en segundos, sube al tren contigo y se desliza bajo tu escritorio.
La bicicleta plegable de Véligo Location: se pliega en segundos, sube al tren contigo y se desliza bajo tu escritorio.

La clásica moto mecánica: para quienes disfrutan de la mecánica

Véligo Location está lanzando una bicicleta mecánica para quienes se sienten seguros de sus pantorrillas y prefieren ir más ligeros.

¡La primera bicicleta mecánica de la ubicación de Véligo está en camino!
¡La primera bicicleta mecánica de la ubicación de Véligo está en camino!

La nueva bicicleta asistida eléctricamente: para viajes cada vez más cómodos

La moto asistida eléctricamente mejora en comodidad de uso con : cambios automáticos de marcha, cabina renovada, encendido por el paso Navigo (físico o desmaterializado), intermitentes integrados y bloqueo electrónico.

¡Este nuevo modelo se integrará gradualmente en la flota para reemplazar a la moto actual!

© Yoan Stoeckel

Bicicletas de carga privadas: tu maletero con pedales

Para compaginar entre colegio, compras y actividades: está disponible en bici (corta o larga), patinete extendido y triciclo.

Aquí, la bicicleta eléctrica de tres ruedas para personas de la ubicación de Véligo. Hay otras dos versiones disponibles como motos (corta y larga): elige según tus necesidades
Aquí, la bicicleta eléctrica de tres ruedas para personas de la ubicación de Véligo. Hay otras dos versiones disponibles como motos (corta y larga): elige según tus necesidades

Bicicletas de carga profesionales: la bici con maletero

Para artesanos, comerciantes, autónomos (¡posibilidad de alquilar hasta cinco bicicletas simultáneamente!)

Hay algo para todos:

  • Bicicleta ligera o larga
  • Ampliado
  • Remolque
  • Scooter
Bicicleta profesional de tres ruedas de la ubicación de Véligo
Bicicleta larga profesional desde la ubicación de Véligo
Bicicleta profesional extendida desde la ubicación de Véligo
Remolque profesional de alquiler de Véligo
Bicicleta profesional de tres ruedas de la ubicación de Véligo
Bicicleta larga profesional desde la ubicación de Véligo
Bicicleta profesional extendida desde la ubicación de Véligo
Remolque profesional de alquiler de Véligo

Bicicleta profesional de tres ruedas de la ubicación de Véligo © Yoan Stoeckel

Bicicletas adaptadas: pedalear es para todos

Para ciclistas con necesidades especiales: ¡estabilidad, confort, seguridad y accesibilidad garantizadas!

¿En el programa?

  • Bicicleta de asiento bajo
  • Triciclo, triciclo con manillar bajo y triciclo con mandoble
  • Tándems: dos posiciones, adulto-hijo, lado a lado
  • Scooter de tres ruedas para sillas de ruedas
El triciclo asistido eléctricamente de la ubicación de Véligo está disponible en tamaños pequeños y grandes
La bicicleta de silla de ruedas de tres ruedas de la ubicación de Véligo
La bici tándem adulto/niño de la ubicación de Véligo
El triciclo asistido eléctricamente de la ubicación de Véligo está disponible en tamaños pequeños y grandes
La bicicleta de silla de ruedas de tres ruedas de la ubicación de Véligo
La bici tándem adulto/niño de la ubicación de Véligo

El triciclo asistido eléctricamente de la ubicación de Véligo está disponible en tamaños pequeños y grandes

Île-de-France Mobilités crea las Maisons du Vélo

Verdaderos lugares de vida dedicados a la cultura ciclista, las Maisons du Vélo, a escala regional, son eslabones esenciales en la cadena de movilidad.  

En estas casas de bicicletas encontrarás:

  • Información sobre los servicios de bicicleta, las instalaciones ciclistas y los servicios locales de Île-de-France Mobilités.
  • Reparación : ¿tu bici tiene un hundimiento? Las herramientas y consejos son tuyos
  • Alquiler a corto plazo : hazte una idea mientras conduces
  • Escuelas de moto: para ponerse al día y sentirse 100% cómodo
  • Actividades y talleres : para aprender de la comunidad local
  • Servicios a medida : a cada territorio sus necesidades, Île-de-France Mobilités adapta
  • Y sobre todo : ¡aprovecha para probar los nuevos modelos de Véligo!

7 lugares te dan la bienvenida desde la primera mitad de 2026

¿Vives en los suburbios interiores o en las afueras? Perfecto.

Aquí es donde la primera Maison du vélo abre como prioridad : aquí, la bicicleta adquiere todo su significado para completar tus viajes. Para llegar a la estación por la mañana, camina la última milla hasta tu casa o simplemente ayuda a mejorar la calidad del aire en la zona.

Nos vemos muy pronto en la estación de ?

  • Ermont-Eaubonne (95),
  • Juvisy (91)
  • La Cruz de Berny (92),
  • Aulnay-sous-Bois (93),
  • Maisons-Alfort (94),
  • Évry-Courcouronnes (91)
  • Houilles-Carrières (78)

Y además: otras 7 casas para bicicletas "móviles"

¿La idea? ¡Agencias sobre ruedas que viajan de ciudad en ciudad!

Et ce n'est qu'un début : l'objectif, ce sont 40 Maisons du Vélo d'ici à 2030, pour couvrir toute l'Île-de-France.

¿Por qué empezar a montar en bicicleta en Île-de-France?

La bicicleta de asiento bajo asistida eléctricamente de la ubicación de Véligo
La bicicleta de asiento bajo asistida eléctricamente de la ubicación de Véligo

La ubicación de Véligo y las Maisons du Vélo forman parte de una ambición más amplia: triplicar la cuota de viajes en bicicleta por Île-de-France para 2030 .

¿Lo que está en juego?

  1. Ofreciendo una alternativa de hormigón y económica al coche para aliviar la congestión en las carreteras
  2. Mejora de la calidad del aire
  3. Fomentar la movilidad activa

Y con ya +1,6 millones de viajes en bicicleta cada día en Île-de-France, el impulso ya está en marcha.

¿Qué otras iniciativas facilitan el ciclismo en Île-de-France?

  • Aparcamiento seguro para bicicletas : casi 26.000 plazas ya en servicio en más de 300 estaciones, con 12.000 plazas adicionales desplegadas. ¿El +? ¡Son gratuitos para los suscriptores de Navigo Annual!

¿Objetivo? equipar el 100% de las estaciones de Île-de-France para 2030.

  • Ayuda para la compra: hasta 1.200 € para bicicletas adaptadas, 600 € para barcos eléctricos de carga, 400 € para bicicletas eléctricas. Impulsos de hormigón que ya han convencido a miles de residentes de Île-de-France para que se lancen de inmediato.