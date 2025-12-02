Véligo Location se está reinventando con 19 nuevos modelos para probar y adoptar

Ubicación de Véligo: 130.000 ya lo han probado

Desde su puesta en marcha en 2019, la ubicación de Véligo ha permitido a más de 130.000 residentes de Île-de-France disfrutar de las ventajas de la vida ciclista.

Los cuatro modelos de bicicletas asistidas eléctricamente disponibles (1 clásica y 3 de carga) han demostrado su valía: el 85% de los usuarios están satisfechos y quieren seguir disfrutando del servicio (al final de su alquiler de 6 a 9 meses).