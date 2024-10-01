La ubicación de Véligo se moviliza por el Octubre Rosa

© Nicolas Gouhier
© Nicolas Gouhier

El mes de octubre vuelve a estar teñido de rosa este año con motivo de Pink October, la campaña internacional de concienciación e información sobre el cáncer de mama, que llega a 78.000 personas en Francia cada año.

Pink October: Véligo Location se compromete a colaborar junto al Institut Curie y la asociación Casiopeea

Véligo Location, el servicio de alquiler de Île-de-France Mobilités que permite a los residentes de Île-de-France probar una bicicleta asistida eléctricamente durante seis meses, está comprometido con la edición 2024 de Pink October junto al Institut Curie y la Casiopeea, asociación de deportes por ganadores.

Pero, ¿cuál es la relación entre el ciclismo y el cáncer de mama? El deporte y los beneficios de la práctica física para prevenir y superar la enfermedad.

Estos beneficios son defendidos por la asociación Casiopeea, le sport pour vaincre (en colaboración con el Institut Curie), que ofrece apoyo a mujeres con enfermedades organizando actividades deportivas adaptadas a sus tratamientos a lo largo del año.

Para poder ver este vídeo, debe

Una donación a la asociación Casiopeea por cada suscripción a Véligo Location

Del 1 al 31 de octubre de 2024, para apoyar el trabajo de la asociación Casiopeea, Véligo Location donará un euro por cada nueva suscripción a su servicio (ya cuenta con más de 100.000 suscriptores).

Diez bicicletas con los colores de Octubre Rosa para concienciar sobre el cribado del cáncer de mama

La presidenta de Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse y el profesor Alain Puisieux, presidente del Consejo de Administración del Institut Curie, el 1 de octubre de 2024, con voluntarios de la asociación Casiopeea y las diez bicicletas Véligo rosas prestadas para Pink October. © Nicolas Gouhier
La presidenta de Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse y el profesor Alain Puisieux, presidente del Consejo de Administración del Institut Curie, el 1 de octubre de 2024, con voluntarios de la asociación Casiopeea y las diez bicicletas Véligo rosas prestadas para Pink October. © Nicolas Gouhier

Para apoyar el trabajo de los voluntarios y llenar las calles de París con el color del Octubre Rosa, se prestarán diez bicicletas repintadas de Véligo Location a los equipos de Casiopeea durante seis meses (un mes con bicicletas rosas y cinco meses con bicicletas clásicas azules).

Las diez bicicletas serán entregadas a los miembros de la asociación el 1 de octubre de 2024 en el Institut Curie, en presencia de la presidenta de Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, y del profesor Alain Puisieux, presidente del consejo de administración del Institut Curie.