La ubicación de Véligo se moviliza por el Octubre Rosa

El mes de octubre vuelve a estar teñido de rosa este año con motivo de Pink October, la campaña internacional de concienciación e información sobre el cáncer de mama, que llega a 78.000 personas en Francia cada año.

Pink October: Véligo Location se compromete a colaborar junto al Institut Curie y la asociación Casiopeea

Véligo Location, el servicio de alquiler de Île-de-France Mobilités que permite a los residentes de Île-de-France probar una bicicleta asistida eléctricamente durante seis meses, está comprometido con la edición 2024 de Pink October junto al Institut Curie y la Casiopeea, asociación de deportes por ganadores.

Pero, ¿cuál es la relación entre el ciclismo y el cáncer de mama? El deporte y los beneficios de la práctica física para prevenir y superar la enfermedad.

Estos beneficios son defendidos por la asociación Casiopeea, le sport pour vaincre (en colaboración con el Institut Curie), que ofrece apoyo a mujeres con enfermedades organizando actividades deportivas adaptadas a sus tratamientos a lo largo del año.