La ubicación de Véligo se moviliza por el Octubre Rosa
El mes de octubre vuelve a estar teñido de rosa este año con motivo de Pink October, la campaña internacional de concienciación e información sobre el cáncer de mama, que llega a 78.000 personas en Francia cada año.
Pink October: Véligo Location se compromete a colaborar junto al Institut Curie y la asociación Casiopeea
Véligo Location, el servicio de alquiler de Île-de-France Mobilités que permite a los residentes de Île-de-France probar una bicicleta asistida eléctricamente durante seis meses, está comprometido con la edición 2024 de Pink October junto al Institut Curie y la Casiopeea, asociación de deportes por ganadores.
Pero, ¿cuál es la relación entre el ciclismo y el cáncer de mama? El deporte y los beneficios de la práctica física para prevenir y superar la enfermedad.
Estos beneficios son defendidos por la asociación Casiopeea, le sport pour vaincre (en colaboración con el Institut Curie), que ofrece apoyo a mujeres con enfermedades organizando actividades deportivas adaptadas a sus tratamientos a lo largo del año.
Una donación a la asociación Casiopeea por cada suscripción a Véligo Location
Del 1 al 31 de octubre de 2024, para apoyar el trabajo de la asociación Casiopeea, Véligo Location donará un euro por cada nueva suscripción a su servicio (ya cuenta con más de 100.000 suscriptores).
Diez bicicletas con los colores de Octubre Rosa para concienciar sobre el cribado del cáncer de mama
Para apoyar el trabajo de los voluntarios y llenar las calles de París con el color del Octubre Rosa, se prestarán diez bicicletas repintadas de Véligo Location a los equipos de Casiopeea durante seis meses (un mes con bicicletas rosas y cinco meses con bicicletas clásicas azules).
Las diez bicicletas serán entregadas a los miembros de la asociación el 1 de octubre de 2024 en el Institut Curie, en presencia de la presidenta de Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, y del profesor Alain Puisieux, presidente del consejo de administración del Institut Curie.