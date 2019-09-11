Ubicación de Véligo, punto de partida para el servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas eléctricas

Inaugurado el miércoles 11 de septiembre, el servicio de localización de Véligo debería permitir a todos los residentes de Île-de-France descubrir el uso de la bicicleta eléctrica para sus trayectos diarios, ya sea para los trabajos desde casa o, por ejemplo, para llegar a una estación.

¿No seguiste la inauguración en directo en Twitter? Aquí tienes algo para compensarlo: