Ubicación de Véligo, punto de partida para el servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas eléctricas
Inaugurado el miércoles 11 de septiembre, el servicio de localización de Véligo debería permitir a todos los residentes de Île-de-France descubrir el uso de la bicicleta eléctrica para sus trayectos diarios, ya sea para los trabajos desde casa o, por ejemplo, para llegar a una estación.
¿No seguiste la inauguración en directo en Twitter? Aquí tienes algo para compensarlo:
Foto del evento de inauguración de Véligo Location el 11 de septiembre de 2019 en presencia de Valérie Pecresse.
Puntos clave del servicio de localización de Véligo
La ubicación de Véligo es una bicicleta asistida eléctricamente adecuada para los desplazamientos diarios. Se beneficia de muchos equipos para ser una moto fiable, eficiente y agradable: iluminación delantera, cesto, frenos seguros o antirrobo. También hay accesorios opcionales (bolso, casco, portabebés) para adaptarse a las necesidades de cada uno.
Para suscribirse a una suscripción de alquiler, visita la ubicación de Véligo.
Diagrama de la bicicleta y presentación del equipamiento asociado
Esta bicicleta se ofrece a residentes de Île-de-France por un alquiler a largo plazo de 6 meses (+ 3 meses opcionales) y la tarifa de 40 € al mes puede reducirse a 20 € al mes gracias a la cobertura del empleador. ¡Este precio incluye el alquiler de la moto, pero también su mantenimiento! Una vez confirmado tu pedido, podrás recoger tu ubicación de Véligo en uno de los 250 puntos de recogida disponibles en Île-de-France.