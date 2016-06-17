La carta Navigo y Véligo
20.000 plazas etiquetadas como Véligo (taquillas y refugios seguros) para 2020
El objetivo del nuevo PDUIF (Plan de Viajes Urbanos para Île-de-France) es alcanzar más de 20.000 plazas etiquetadas como Véligo (taquillas y refugios seguros) para 2020. Por eso actualmente se están estudiando nuevos proyectos en diversos proyectos de transporte, como las ampliaciones o nuevas líneas de tranvía, la extensión del tren RER E hacia el oeste, el Tranvía-expreso y el Nuevo Grand Paris.
La carta Navigo y Véligo
El servicio está abierto a todos los pasajeros del transporte público en la región de Île-de-France que posean una tarjeta Navigo.
Despliegue
Desde 2012, año en que se lanzó el programa Véligo, el STIF ha financiado 77 proyectos Véligo que representan casi 3.700 plazas en taquillas y 1.600 plazas en refugios. En 2015, 23 instalaciones Véligo (taquillas y/o refugios) estaban en servicio, es decir, 1.448 plazas. El despliegue continuará en 2015 y 2016 con el objetivo de que el STIF financie 4.520 nuevos espacios en 116 nuevas estaciones para finales de 2016.