La carta Navigo y Véligo

Despliegue

Desde 2012, año en que se lanzó el programa Véligo, el STIF ha financiado 77 proyectos Véligo que representan casi 3.700 plazas en taquillas y 1.600 plazas en refugios. En 2015, 23 instalaciones Véligo (taquillas y/o refugios) estaban en servicio, es decir, 1.448 plazas. El despliegue continuará en 2015 y 2016 con el objetivo de que el STIF financie 4.520 nuevos espacios en 116 nuevas estaciones para finales de 2016.