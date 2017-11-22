Vianavigo: una nueva versión adaptada para personas con movilidad reducida, ciclistas y coche compartido

La llegada del coche compartido y las mejoras para los ciclistas

Los ciclistas tendrán acceso a nueva información, como plazas de autoservicio para bicicletas (Vélib', Velo2 en Cergy-Pontoise y Cristolib en Créteil) o seguras (Véligo) ubicadas en su entorno inmediato. El número de bicicletas disponibles en tiempo real también se especificará para poder anticipar tu viaje con mayor facilidad.

El coche compartido, por otro lado, está regresando con la nueva versión de Vianavigo y es una novedad en Francia. En colaboración con 7 actores del mercado (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop y WayzUp), el servicio te permite ver las diferentes rutas correspondientes a tu búsqueda: el lugar de recogida, los horarios de salida, el tiempo de viaje y el precio que pida el conductor. Una redirección a la web del socio finalizará la reserva.

El sitio está disponible en www.vianavigo.com y la aplicación puede descargarse desde la Appstore o la Playstore.