Vianavigo: una nueva versión adaptada para personas con movilidad reducida, ciclistas y coche compartido
Uso modificado
Un planificador de rutas Vianavigo permite a cualquier viajero preparar sus viajes de transporte público por toda la región de Île-de-France con tranquilidad, por ejemplo, siguiendo en tiempo real los horarios y el tráfico de la red. La nueva versión mostrará ahora todo el transporte disponible en la proximidad del usuario, ofreciéndole la opción de crear alertas para ser notificado en caso de un incidente en la línea que tenga que tomar.
Todos mis viajes por Île-de-France: rutas, horarios, información de tráfico, alrededores, mapas y mapas, mi transporte fácil de acceder, billetes y precios.
Hacia un transporte accesible para todos
Actualmente, la plataforma está adaptada para personas con movilidad reducida (personas en silla de ruedas o carrito, personas con discapacidad visual, etc.). El ordenador permitirá conocer en tiempo real el estado operativo de los ascensores en las estaciones, pero también informar al pasajero sobre todo el equipamiento especializado presente en la estación o el transporte que elija (anuncios sonoros, pantallas dinámicas, etc.).
Cabe recordar que la plataforma Infomobi.com utilizada para informarse sobre la accesibilidad del transporte ahora integra las funcionalidades del nuevo Vianavigo. Contiene toda la información útil para que viajeros con movilidad reducida puedan planificar sus viajes: números de teléfono y asistencia de estación, mapas adaptados para personas con discapacidad visual, etc.
La llegada del coche compartido y las mejoras para los ciclistas
Los ciclistas tendrán acceso a nueva información, como plazas de autoservicio para bicicletas (Vélib', Velo2 en Cergy-Pontoise y Cristolib en Créteil) o seguras (Véligo) ubicadas en su entorno inmediato. El número de bicicletas disponibles en tiempo real también se especificará para poder anticipar tu viaje con mayor facilidad.
El coche compartido, por otro lado, está regresando con la nueva versión de Vianavigo y es una novedad en Francia. En colaboración con 7 actores del mercado (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop y WayzUp), el servicio te permite ver las diferentes rutas correspondientes a tu búsqueda: el lugar de recogida, los horarios de salida, el tiempo de viaje y el precio que pida el conductor. Una redirección a la web del socio finalizará la reserva.
El sitio está disponible en www.vianavigo.com y la aplicación puede descargarse desde la Appstore o la Playstore.