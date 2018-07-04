Visita virtual al futuro tranvía 9 y tranvía 10

Un diseño aclamado por los residentes de Île-de-France

En enero de 2017, casi 42.000 residentes de Île-de-France votaron sobre el diseño de su futuro tranvía durante una importante consulta iniciada por Île-de-France Mobilités. Más de dos de cada tres votantes votaron a favor del modelo elegido.

El diseño exterior de este nuevo tranvía se basa en la elegancia y sencillez de su línea, subrayadas por una franja de luz continua a lo largo del tren. La luz también tiene una función de información, avisando a los usuarios de la apertura de las puertas o de una salida inminente.

En el interior, la luz también es omnipresente y se difunde dentro del tren, mejorando la experiencia del pasajero, orientándola y proporcionando confort, seguridad y bienestar. Las grandes ventanas miradora también le permiten disfrutar del paisaje en un ambiente relajante.

Los servicios no se quedarán atrás gracias a la presencia de asientos espaciosos y variados (asiento individual, banco, banco semi-vertical...) y tomas USB para cargar dispositivos móviles.

El diseño fue realizado por la firma Saguez & Partners y Alstom.

Para saber más sobre el Tranvía 9, visita la página web del proyecto.