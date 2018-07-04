Visita virtual al futuro tranvía 9 y tranvía 10
Bienvenidos a bordo del nuevo tranvía
Te invitamos a descubrir los acabados interiores y exteriores del Citadis X05, diseñado por Alstom según las especificaciones deseadas por Île-de-France Mobilités, navegando por nuestro modelo virtual.
Un diseño aclamado por los residentes de Île-de-France
En enero de 2017, casi 42.000 residentes de Île-de-France votaron sobre el diseño de su futuro tranvía durante una importante consulta iniciada por Île-de-France Mobilités. Más de dos de cada tres votantes votaron a favor del modelo elegido.
El diseño exterior de este nuevo tranvía se basa en la elegancia y sencillez de su línea, subrayadas por una franja de luz continua a lo largo del tren. La luz también tiene una función de información, avisando a los usuarios de la apertura de las puertas o de una salida inminente.
En el interior, la luz también es omnipresente y se difunde dentro del tren, mejorando la experiencia del pasajero, orientándola y proporcionando confort, seguridad y bienestar. Las grandes ventanas miradora también le permiten disfrutar del paisaje en un ambiente relajante.
Los servicios no se quedarán atrás gracias a la presencia de asientos espaciosos y variados (asiento individual, banco, banco semi-vertical...) y tomas USB para cargar dispositivos móviles.
El diseño fue realizado por la firma Saguez & Partners y Alstom.
Para saber más sobre el Tranvía 9, visita la página web del proyecto.
Aquí está el futuro tranvía que has elegido. De Porte Choisy a Orly-Ville
Un tranvía de nueva generación
Île-de-France Mobilités ya ha encargado 22 trenes Citadis X05 a Alstom por un total de 70 millones de euros. Estos tranvías serán entregados a partir de 2019 para servicio comercial en 2020 para el Tranvía 9. También se encargarán trenes adicionales para el tranvía 10, que circulará a partir de 2023.
Este nuevo equipamiento, fabricado en Francia, ofrecerá una gran capacidad (314 pasajeros), un embarque y desembarco más sencillos gracias a grandes aperturas, accesibilidad total para personas con movilidad reducida y numerosas pantallas para la información de los pasajeros. Además, estos vehículos 100% eléctricos no emitirán gases de efecto invernadero y serán reciclables en un 98%, contribuyendo así activamente a la lucha contra la contaminación y a la calidad del aire emprendida por Île-de-France Mobilités.