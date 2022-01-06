Elige la cara del nuevo tranvía T1

Trenes más cómodos

Puertas más anchas, acceso más fácil para todos

Estos nuevos tranvías estarán equipados con seis puertas dobles de 1,30 m cada lado, incluidas las de los extremos, para facilitar el embarque y desembarco de los pasajeros, facilitar el acceso para personas con movilidad reducida, aire acondicionado para mejorar el confort de los pasajeros, información sonora y visual dinámica y detallada, y protección por vídeo.

Mayor capacidad de carga, mayor comodidad

La capacidad de transporte se incrementará un 15% respecto al equipamiento actual y también se planifican nuevos servicios para la comodidad de los pasajeros, como enchufes USB para cargar teléfonos móviles o iluminación LED 100% para mejorar la atmósfera del viaje.

Asistencia vigilada de cerca

Además, estos trenes estarán equipados con un sistema a bordo para contar pasajeros por caudal y así medir con mayor precisión el número de pasajeros en la línea T1 y así mejorar el servicio prestado.

El respeto por el medio ambiente está en el centro

La motorización de este equipo reducirá el consumo de energía de tracción al menos un 30% en comparación con el equipo actual. Además, los tranvías estarán equipados con frenos eléctricos de alto rendimiento. Por último, serán un 95% reciclables y un 99% recuperables.