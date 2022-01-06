Elige la cara del nuevo tranvía T1
La renovación de los tranvías en la línea T1 está en marcha. El objetivo: mejorar el confort de los pasajeros y la fiabilidad de esta línea.
Ya se han pedido 37 trenes para reemplazar los actuales, algunos de los cuales están en servicio desde 1992.
También está previsto un tramo opcional de 83 tranvías para reforzar la oferta y satisfacer las necesidades relacionadas con las ampliaciones en curso.
Pero... ¿Cómo serán estos nuevos tranvías? ¡Tienes hasta el 21 de enero para decidir!
Trenes más cómodos
Puertas más anchas, acceso más fácil para todos
Estos nuevos tranvías estarán equipados con seis puertas dobles de 1,30 m cada lado, incluidas las de los extremos, para facilitar el embarque y desembarco de los pasajeros, facilitar el acceso para personas con movilidad reducida, aire acondicionado para mejorar el confort de los pasajeros, información sonora y visual dinámica y detallada, y protección por vídeo.
Mayor capacidad de carga, mayor comodidad
La capacidad de transporte se incrementará un 15% respecto al equipamiento actual y también se planifican nuevos servicios para la comodidad de los pasajeros, como enchufes USB para cargar teléfonos móviles o iluminación LED 100% para mejorar la atmósfera del viaje.
Asistencia vigilada de cerca
Además, estos trenes estarán equipados con un sistema a bordo para contar pasajeros por caudal y así medir con mayor precisión el número de pasajeros en la línea T1 y así mejorar el servicio prestado.
El respeto por el medio ambiente está en el centro
La motorización de este equipo reducirá el consumo de energía de tracción al menos un 30% en comparación con el equipo actual. Además, los tranvías estarán equipados con frenos eléctricos de alto rendimiento. Por último, serán un 95% reciclables y un 99% recuperables.