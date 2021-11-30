Vota a favor del diseño de la línea 18 del metro
Al salir de la fábrica en 2024 y entrar en servicio desde 2026, los trenes de la línea 18 conectarán finalmente el aeropuerto de Orly con la estación de Versalles Chantiers en 30 minutos, en más de 10 estaciones.
Pero... ¿Cómo serán estas nuevas metrópoles?
¡Tú decides!
Continuidad silenciosa, arquitectura en movimiento o fluidez refinada: ¿por qué diseño de los trenes de la línea 18 votarás?
Tienes hasta la medianoche del 15 de diciembre.
Metros automáticos, cómodos y de alto rendimiento
Los trenes de la línea 18 del metro de Île-de-France serán construidos por Alstom, y luego puestos a disposición del futuro operador elegido por Île-de-France Mobilités como parte del concurso.
Estos metros automatizados de próxima generación se beneficiarán de las últimas tecnologías que ofrecen alto rendimiento:
- Metros que pueden circular por vías férreas que pueden alcanzar hasta 100 km/h en modo automático sin conductor
- Nuevo piloto automático que reduce el intervalo entre trenes hasta en 85 segundos durante la hora punta
- Los metros se abren a lo largo de toda la longitud de los trenes, lo que ofrece a los pasajeros una sensación de convivencia, espacio y comodidad.
- Trenes de 3 vagones largos de 47 metros que pueden transportar hasta 350 pasajeros por tren