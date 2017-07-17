Has elegido el diseño de la estructura de tus transportes

Esta elección de un único tejido para el transporte público permitirá armonizar la identidad regional con materiales de mejor calidad (resistencia al desgaste, facilidad de limpieza, rapidez de mantenimiento, reciclabilidad) en toda Île-de-France. También impulsará un enfoque de eficiencia económica mediante la racionalización de los pedidos de tejidos y la reducción de los costes de mantenimiento.

Aunque la revolución del transporte en Île-de-France, iniciada hace un año por Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y presidenta de Île-de-France Mobilités, implica inversiones sin precedentes para renovar o renovar todo el material rodante y modernizar estaciones, también implica mejorar el confort. El diseño interior contribuye a las condiciones de transporte cotidiano creando una atmósfera.

El proceso de consulta con los habitantes de la región de Île-de-France sobre el Grand Paris des Buses y la elección del diseño de los tranvías 9 y 10 a principios de año ya había sido exitoso, con miles de opiniones expresadas.