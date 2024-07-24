Dependiendo del tipo de discapacidad, existen varias opciones de transporte. Accede a información dedicada a la accesibilidad y la discapacidad

Servicio de lanzadera accesible para personas con billetes de competición PFR (usuario de silla de ruedas) y PSH (persona con discapacidad)

Si, al comprar su entrada para uno o más concursos, indicó que era una persona con discapacidad, se le enviaba un correo electrónico con un enlace al centro de reservas. Gracias a este enlace, puedes reservar un autobús lanzadera que te permite acceder directamente al lugar de tu competición. Accede a toda la información sobre estos transbordadores.

TENGA EN CUENTA: este servicio está sujeto a un coste y no está incluido en la compra de un pase París 2024.

Para encontrar las facilidades de acceso directamente desde tu ruta, busca:

De la aplicación de Transporte Público de París 2024

En la página de resultados de tu ruta, haz clic en la parte superior derecha de la pantalla para ver la configuración. Entonces podrás indicar si estás en silla de ruedas y elegir una ruta adecuada.

De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todas las opciones de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 82 83 85 para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).

De la página web de Île-de-France Mobilités

Desde la sección de "itinerario" de la sección "Cómo desplazarse" de la web, puedes seleccionar varios criterios de "facilidad de acceso" y, en particular, averiguar para cada ruta propuesta los dispositivos de accesibilidad instalados (asistencia en la estación, anuncio acústico, ascensor, etc.) o encontrar una ruta adaptada para viajes en silla de ruedas.

Simplemente haz clic en "guardar estas facilidades de acceso" para que se guarden los criterios seleccionados.

Disponibilidad de ascensores:

Consulta la lista de líneas accesibles por telesilla. Selecciona la línea que te interese para obtener una descripción del estado de los ascensores en cada parada.