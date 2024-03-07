En la web

Puedes encontrar el mapa fácil de leer (FAL), el mapa para pasajeros en silla de ruedas y el mapa de París para personas con movilidad reducida en la página "Accesibilidad al transporte, movilidad y discapacidad".

En la aplicación móvil

En la app, solo estará disponible para descargar el mapa, que es fácil de leer. Estará accesible en la parte inferior de la página principal de la app, cuando hagas clic en "Mapas Regionales" y luego descargues el cuarto mapa desde la parte superior de "Mapa fácil de leer".

También podrás encontrar toda la información relacionada con la facilidad de acceso a tu ruta en la parte inferior de la misma (cuando selecciones un resultado de búsqueda de ruta).