Servicio de lanzadera accesible para personas con billetes de competición PFR (usuario de silla de ruedas) y PSH (persona con discapacidad)

Si, al comprar tu billete para una o más competiciones, indicaste que eras una persona con discapacidad, se te ha proporcionado un correo electrónico para acceder al centro de reservas de lanzadera accesible. Gracias a este enlace, podrás reservar un autobús lanzadera que te permitirá acceder directamente al lugar de la competición.

Accede a toda la información sobre estos transbordadores.

TENGA EN CUENTA: este servicio está sujeto a un coste y no está incluido en la compra de un pase París 2024.

Accesibilidad en los recintos de competición

Encontrarás directamente en tu hoja de ruta, en la aplicación de Transporte Público de París 2024 así como en la web de Île-de-France Mobilités, el mapa del lugar de la competición al que te diriges. Este plan está disponible en formato PDF descargable e indica las diferentes entradas accesibles para personas con discapacidad o PFR. Por favor, tenga en cuenta: el formato del documento no nos permite hacerlo accesible para personas con discapacidad visual.

Accede a toda la información sobre la accesibilidad del transporte público en Île-de-France.