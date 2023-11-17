Una vez que tu solicitud ha sido enviada, se tramita en aproximadamente un mes.

Si tu solicitud está completa, el reembolso se realizará en un plazo de 4 meses desde su aceptación.

Si tu solicitud no está completa, se te enviará una solicitud de documentos adicionales por correo electrónico. Luego tienes 6 semanas para presentar los documentos adicionales.

Si quieres saber exactamente cómo se rastreará tu solicitud, puedes contactar con el servicio postventa a través de la pestaña "Asistencia" en la parte inferior de la plataforma.