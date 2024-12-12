Presentación del servicio de coche compartido Communauto

Communauto es un servicio de coche compartido en bucle (con retorno al punto de partida) disponible en Île-de-France desde 2012. Es uno de los primeros actores de la región en obtener la etiqueta de coche compartido proporcionada por Île-de-France Mobilités en 2019. Su integración en la aplicación Île-de-France Mobilités ha evolucionado: ahora puedes reservar vehículos Communauto.

Puedes obtener más información sobre este servicio en la página web de Communauto.

Debes tener una cuenta de Communauto asociada a tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect para poder utilizar el servicio de tu aplicación Île-de-France Mobilités:

¿Cómo vinculo mi cuenta de Communauto en la app Île-de-France Mobilités?

Si ya tienes una cuenta en Communauto, aquí tienes los pasos para vincularla: