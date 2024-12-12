Utiliza el servicio de coche compartido Communauto en la aplicación Île-de-France Mobilités
Presentación del servicio de coche compartido Communauto
Communauto es un servicio de coche compartido en bucle (con retorno al punto de partida) disponible en Île-de-France desde 2012. Es uno de los primeros actores de la región en obtener la etiqueta de coche compartido proporcionada por Île-de-France Mobilités en 2019. Su integración en la aplicación Île-de-France Mobilités ha evolucionado: ahora puedes reservar vehículos Communauto.
Puedes obtener más información sobre este servicio en la página web de Communauto.
Debes tener una cuenta de Communauto asociada a tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect para poder utilizar el servicio de tu aplicación Île-de-France Mobilités:
¿Cómo vinculo mi cuenta de Communauto en la app Île-de-France Mobilités?
Si ya tienes una cuenta en Communauto, aquí tienes los pasos para vincularla:
- Autentica en la app con tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect
- Accede a la sección "Mis servicios" desde el menú de aplicaciones
- Haz clic en el botón "Asociado" para el servicio Communauto
- Introduce tu nombre de usuario y contraseña de Communauto en la pantalla de autenticación que aparece y valida.
- Tu asociación está verificada y puedes usar el servicio.
Si no tienes una cuenta de Communauto, aquí tienes los pasos para crear una:
- Autentica en la app con tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect
- Accede a la sección "Mis servicios" desde el menú de aplicaciones
- Haz clic en el botón "Asociado" para el servicio Communauto
- Haz clic en el enlace "No tengo cuenta" en la página de autenticación de Communauto y completa el proceso de creación de tu cuenta.
¡Cuidado! No podrás usar el servicio inmediatamente después de crear una cuenta en Communauto. Es necesario un periodo de 1 a 4 días para la validación por parte de Communauto. Serás informado por correo electrónico y podrás vincular tu cuenta de Communauto con tu cuenta de Île-de-France Mobilités y aprovechar el servicio. Descubre los pasos a seguir para crear la asociación.
Para comprobar si eres elegible para el servicio Communauto, haz clic aquí.
¿Cómo puedo reservar un vehículo Communauto?
Puedes reservar un vehículo Communauto desde:
- La carta "A mi alrededor"
- La sección "Otros servicios de socios" es accesible desde la pestaña "Compra"
Para reservar, simplemente:
- Selecciona la estación de Communauto más cercana en el mapa y haz clic en el botón "Elige un vehículo".
- Haz clic en las fechas de inicio y fin de la reserva para cambiarlas. Este cambio reiniciará la búsqueda de un vehículo nuevo según tus criterios. Si no quieres cambiar las fechas de reserva que ya están preestablecidas, puedes ir directamente al paso 3.
- Selecciona un vehículo de la lista que aparece. La lista quedará vacía si no hay vehículos disponibles en la estación seleccionada para la franja definida. En este caso, puedes buscar en el mapa la estación más cercana con un vehículo disponible.
- Consulta los detalles de la reserva en la pantalla resumen y haz clic en 'Reserva' para confirmar.
- Tu reserva ya está validada
Si tienes problemas para reservar un vehículo, contacta con Communauto.
¿Cómo funciona mi viaje en Communauto?
Para que tu viaje en Communauto desde la app Île de France Mobilités sea sin dificultad, necesitarás:
- Puedes acceder a la información de la reserva que ha comenzado haciendo clic en ella desde la pantalla principal de la solicitud o accediendo desde la sección "Mis reservas"
- Una vez que llegues delante del vehículo, desbloquéalo a través de:
- Tu tarjeta Navigo registrada cuando te registras en Communauto fijándola al lector situado en el lado del conductor del parabrisas.
- La tarjeta o llave RFID que te proporciona Communauto fijándola al lector situado en el lado del conductor del parabrisas.
- La app Communauto.
- Luego recupera la llave de contacto del vehículo de la "caja de tarjetas/llaveros" en la guantera. Esta llave te permitirá arrancar el vehículo y bloquearlo/desbloquearlo si haces paradas ocasionalmente.
- Al final del viaje:
- Devuelve el vehículo a la comisaría.
- Vuelve a guardar las llaves en la "caja de tarjetas/llaveros" en la guantera.
- Sal del vehículo, cierra las puertas y termina el viaje con la app Communauto o tocando tu tarjeta RFID Passe Navigo o Communauto hacia el lector que está en el lado del conductor del parabrisas.
- Comprueba que las puertas estén cerradas con llave.
- Tu viaje está ahora completo.
Para más detalles relacionados con los viajes (multas, accidentes, gasolina, etc.), haz clic aquí.
¿Tienes problemas con la reserva? Contacta con el servicio Communauto en el 01 720 907 75 o en el 01 43 55 15 95.
¿Cómo gestiono mis futuras reservas?
¿Cómo cancelo una reserva?
Para cancelar una reserva que no haya comenzado, deberás:
- Ve a la sección "Mis reservas" de tu app.
- Selecciona la reserva que deseas cancelar.
- Haz clic en el botón "Cancelar" en la pantalla de "Detalles de la reserva" que aparece.
- Confirma la cancelación.
Por favor, tenga en cuenta: La cancelación de una reserva que empiece en menos de 2 horas puede conllevar una tarifa. Para más detalles sobre las tasas de cancelación de una reserva en Communauto, haz clic aquí.
Si tienes dificultades para cancelar una reserva, llama al servicio Communauto al 01 720 907 75 o al 01 43 55 15 95. Pueden aplicarse cargos por llamada al reservar o volver a reservar por teléfono.
¿Cómo cambio una reserva?
Actualmente es imposible modificar una reserva desde tu solicitud de Île-de-France Mobilités. Puedes hacerlo desde la app de Communauto o iniciando sesión en tu cuenta en la web de Communauto.
Para más detalles, haz clic aquí.
¿Cómo desvinculo mi cuenta de Communauto de la app Île-de-France Mobilités?
Puedes desvincular tus cuentas de Île-de-France Mobilités y Communauto en cualquier momento.
Para ello, será necesario:
- Accede a la sección "Mis servicios" accesible desde el menú.
- Haz clic en el botón "Desvincular" en la caja correspondiente al servicio Communauto.
Por favor, ten en cuenta: desvincular cuentas hará que tu acceso al servicio Communauto desde la aplicación móvil Île-de-France Mobilités sea bloqueado.
¿Cómo gestiono mi suscripción y facturación?
La suscripción y gestión de facturación de Communauto no está disponible desde la aplicación Île-de-France Mobilités. Sin embargo, puedes acceder a ella desde la app Communauto o iniciando sesión en tu cuenta desde la web de Communauto.
¿Por qué cambia el precio de mi viaje cuando valido mi solicitud de reserva?
Para la misma reserva, puede que notes una diferencia entre los precios que aparecen en las pantallas:
- Validación de la solicitud de reserva
- Consultar los detalles de la reserva una vez validada
Esta diferencia se debe a que el precio que aparece en la pantalla de detalles de la reserva tiene en cuenta el tipo de paquete al que te has suscrito, así como el precio extra de recompra, a diferencia de la pantalla de validación de la solicitud de reserva.
Ambos precios siguen siendo estimaciones y no tienen en cuenta los costes relacionados con el número de kilómetros que recorrerás.
Para más información sobre los precios de los viajes Communauto y para estimar el precio total de tu viaje, puedes consultar esta página.