¿Cuáles son las condiciones para beneficiarse de la Tarjeta de Autobús Escolar para Líneas Regulares?
Las condiciones de elegibilidad para la Tarjeta Escolar de Autobús Regular son las siguientes:
- Reside en Île-de-France (solo se puede usar una dirección de domicilio).
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
- Asistir a una educación primaria o secundaria o a una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en una escuela pública o privada bajo contrato de asociación.
- Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno.
- Reside a 3 km o más del colegio.