¿Cuáles son las condiciones para beneficiarse de la Tarjeta de Autobús Escolar para Líneas Regulares?

Actualizado en 26 noviembre 2020

Las condiciones de elegibilidad para la Tarjeta Escolar de Autobús Regular son las siguientes:

  • Reside en Île-de-France (solo se puede usar una dirección de domicilio).
  • Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
  • Asistir a una educación primaria o secundaria o a una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en una escuela pública o privada bajo contrato de asociación.
  • Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno.
  • Reside a 3 km o más del colegio.