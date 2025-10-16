¿Qué es la Tarjeta Escolar de Autobús Regular?
La Tarjeta Escolar de Autobús Regular se emite a los estudiantes siempre que cumplan ciertas condiciones (distancia entre el hogar y la escuela, edad).
Es válido para un viaje diario de ida y vuelta durante el curso escolar entre casa y colegio, en las líneas OPTILE correspondientes. La tarjeta del autobús escolar para las líneas regulares RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) también permite hacer un viaje diario de ida y vuelta entre el colegio y el lugar del almuerzo.
Para más información sobre la Tarjeta de Autobús Escolar para Líneas Regulares, puedes consultar esta página.