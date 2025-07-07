Île-de-France Mobilités financia gran parte de los costes del transporte escolar y fija la tarifa regional para la tarjeta Scol'R: 346,66 € en 2025/2026.

Los Consejos Departamentales ayudan a las familias a financiar estas multas. Infórmate más en tu departamento.

Por favor, ten en cuenta:

los estudiantes elegibles se benefician de la tarjeta SCOL'R Junior, cuyo precio se fija en 24,80 €;

También es posible el reembolso al 100% del paquete Imagine R para los titulares de una tarjeta Scol'R Junior para estudiantes elegibles.

Para más información, puedes consultar la información en el mapa de Scol'R.