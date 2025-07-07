¿Cómo consigo la tarjeta Scol'R?

Actualizado en 07 julio 2025

Los procedimientos para obtenerla varían según tu departamento.

  • Si vives en Seine et Marne, Yvelines, Essonne o Val d'Oise, busca la información en la tarjeta Scol'R para saber si necesitas consultarlo con tu ayuntamiento o con el transportista.

Servicios a contactar según tu departamento: