¿Cómo consigo la tarjeta Scol'R?
Los procedimientos para obtenerla varían según tu departamento.
- Si vives en Seine et Marne, Yvelines, Essonne o Val d'Oise, busca la información en la tarjeta Scol'R para saber si necesitas consultarlo con tu ayuntamiento o con el transportista.
Servicios a contactar según tu departamento:
- Seine et Marnes 77: 01 87 05 23 77 (14:00-17:00) o [email protected]
- Yvelines 78: 01 39 23 17 40 (14:00-16:30) o [email protected]
- Essonne 91: 01 69 91 69 80 (de 14:00 a 17:00) o [email protected]
- Essonne 95: 01 34 20 52 70 (14:00-17:00) o [email protected]