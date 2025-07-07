¿Cuáles son las condiciones para beneficiarse de la tarjeta Scol'R?
Para ser elegible para la tarjeta Scol'R, debes:
- Reside en Île-de-France (solo se puede usar una dirección de domicilio)
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción
- Estar matriculado en educación primaria o secundaria o en una clase de preparación para aprendizajes y matricularse en un colegio público o privado y bajo un contrato de asociación
- Estar en la escuela con el estatus de estudiante externo o medio interno
- Reside a 3 km o más del colegio.