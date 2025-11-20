Descubre cómo recargar tu Navigo Pass en vídeo en Android e iOS



- En el menú de Compra, elige > En mi pase Navigo y luego coloca tu pase en la parte trasera del teléfono para ver su contenido.

Nota: en iPhones, debes hacer clic en "Leer mi pase" antes de mostrar el pase en la parte superior del teléfono.

- La aplicación muestra entonces los billetes y pases válidos en tu pase Navigo y te permite comprar un billete si lo deseas.

- La aplicación muestra entonces los diferentes billetes disponibles para la compra. Seleccionas el ticket y, si es necesario, la fecha, los campos y la cantidad.

- Antes del pago, se le invita a autenticarse en Île-de-France Mobilités Connect para beneficiarse de varias ventajas: registro de su método de pago, prueba de compra nominativa, proceso de compra simplificado, consulta de sus últimas compras, mejor gestión de sus solicitudes postventa, etc.

- Para el pago, debes tener una tarjeta de crédito e introducir una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el comprobante de compra.

Último paso: ¡vuelve a la app!

- Después del pago, tendrás que presentar de nuevo tu pase Navigo en el reverso del teléfono para cargar el billete comprado. Probablemente hayas revisado tu solicitud bancaria para validar el pago, así que debes volver a la solicitud de compra de entradas para presentar tu pase y cargar el billete comprado.

¡Luego puedes usar tu pase Navigo para viajar!