Dependiendo del modelo de teléfono, la lectura de un pase Navigo puede variar. Es importante entender cómo colocar mejor el pase Navigo para el modelo de tu teléfono, que varía según el teléfono:

En la mayoría de los modelos, tienes que mostrar el pase en la parte trasera del teléfono, pero algunos requieren que se coloque delante de la pantalla (Ejemplo: Sony Xperia X).

Ten cuidado, la orientación y la colocación de la tarjeta pueden afectar a la calidad de la lectura: