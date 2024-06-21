¿Cómo puedo leer con éxito un pase Navigo con mi teléfono?
Dependiendo del modelo de teléfono, la lectura de un pase Navigo puede variar. Es importante entender cómo colocar mejor el pase Navigo para el modelo de tu teléfono, que varía según el teléfono:
En la mayoría de los modelos, tienes que mostrar el pase en la parte trasera del teléfono, pero algunos requieren que se coloque delante de la pantalla (Ejemplo: Sony Xperia X).
Ten cuidado, la orientación y la colocación de la tarjeta pueden afectar a la calidad de la lectura:
Ilustración de las diferentes posibles ubicaciones del pase Navigo para su lectura telefónica.
En la vibración, tu pase es detectado y está listo para recargarse: la lectura/escritura continúa, así que no muevas el pase y espera la confirmación visual de la app antes de eliminarlo del pasado.
Ten la seguridad de que, tras unas lecturas de tu pase Navigo, dominarás el gesto que mejor se adapte al modelo de tu teléfono.
Ten también en cuenta que si tienes una funda protectora demasiado gruesa o tarjetas guardadas en la parte trasera del móvil, leer el pase puede no funcionar. En este caso, debes retirar la funda y/o las tarjetas antes de intentar leer tu pase Navigo.