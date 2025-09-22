Para que el operador en cuestión pueda actuar lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informarle directamente de cualquier conducta inapropiada por parte de un pasajero, indicando: el día, hora, línea, dirección, ubicación, etc.

Busca el nombre del operador de mi línea

Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.

Si eres víctima o testigo de una agresión, de acoso, incluido el acoso sexual, tienes 5 soluciones

31 17: llama al 3117 31 17 7: envía un SOS con un SMS simple al 31 17 7. 31 17 Alert, la app: Da la alarma discretamente con esta app móvil disponible para iOS y Android App móvil Île-de-France Mobilités: pulsa el botón "31 17" accesible desde la página principal de la app Terminal de llamada: en las estaciones SNCF o RATP, los terminales de llamada siempre están disponibles y también te dan la posibilidad de lanzar una alerta

No importa qué canal elijas, un operador estará ahí para responderte, notificar a las fuerzas de seguridad o a los servicios de emergencia y guiarte sobre qué hacer, servicios que obviamente están activos las 24 horas del día.