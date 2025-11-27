¿Cómo puedo contactar con la agencia Navigo?
¿Quieres ayuda, información?
La sección de preguntas frecuentes dedicada al Navigo Pass ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes.
También puedes acceder a muchos servicios online en Mon Espace > Mon Navigo : solicitud de certificado, renovación, suspensión, despido, declaración de pérdida/robo, actualización de tus datos de contacto, etc.
Las quejas relacionadas con el mal funcionamiento, pérdida o robo de un pase deben enviarse directamente a las taquillas de las compañías, a los mostradores de la RATP y a los mostradores de servicio de Navigo SNCF.
Para cualquier otra solicitud específica relacionada con el pase Navigo Month, el pase Navigo Week y el seguimiento de pedidos de un pase Navigo, contacta con la agencia Navigo por teléfono o por correo.
- Teléfono: 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo)
- Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 20:00
- Para reducir el tiempo de espera, prefiera llamadas durante las horas punta bajas (ver tabla abajo)
Prioriza las llamadas durante las horas punta bajas:
miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 10:00 o de 18:00 a 20:00.
Los sábados todo el día, de 9 a 20 horas
- Correo postal: las quejas por correo certificado con acuse de recibo, como el envío de un resguardo tras el deterioro de un pase o las declaraciones de no recepción de un pase, deben enviarse por correo a la siguiente dirección:
Agencia Navigo
TSA 8445277213 AVON CEDEX