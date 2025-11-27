¿Quieres ayuda, información?

La sección de preguntas frecuentes dedicada al Navigo Pass ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes.

También puedes acceder a muchos servicios online en Mon Espace > Mon Navigo : solicitud de certificado, renovación, suspensión, despido, declaración de pérdida/robo, actualización de tus datos de contacto, etc.

Las quejas relacionadas con el mal funcionamiento, pérdida o robo de un pase deben enviarse directamente a las taquillas de las compañías, a los mostradores de la RATP y a los mostradores de servicio de Navigo SNCF.

Para cualquier otra solicitud específica relacionada con el pase Navigo Month, el pase Navigo Week y el seguimiento de pedidos de un pase Navigo, contacta con la agencia Navigo por teléfono o por correo.