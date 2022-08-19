Las respuestas a las preguntas más frecuentes están disponibles en la sección de preguntas frecuentes dedicada al Pase Anual Navigo, con acceso al contacto más adecuado para cada respuesta. Recomendamos que los leas antes de contactar con la Agencia Navigo Annual.

Puedes acceder a muchos servicios online en tu espacio personal "My Navigo", por ejemplo certificado, renovación, suspensión, despido, declaración de pérdida/robo, actualización de tus datos de contacto, etc.

Para cualquier otra solicitud relacionada con tu pase anual Navigo y que requiera contacto, puedes contactar con la Agencia Anual Navigo por teléfono, correo electrónico o por correo.

Ejemplos de solicitudes que pueden enviarse a la Agencia Navigo Anual:

Solicitar un certificado de pago único (reembolso del empleador, etc.);

Declaración de no recepción de un pase;

Modificación de las áreas de validez del paquete (excepto para Senior Pricing);

Modificación de métodos de pago (excepto Senior Ficing) o de datos bancarios.

Modificación del paso Navigo

Las solicitudes de cambios en el pase Navigo (foto, identidad, etc.) solo pueden hacerse a agencias comerciales, taquillas multiservicio de transportistas y ciertos mostradores de la RATP.

Aquí están los datos de contacto de la Agencia Anual Navigo: