¿Cómo puedo contactar con el servicio de localización de Véligo?
¿Quieres más información sobre el servicio de localización de Véligo? Consultar la sección de preguntas frecuentes asociada al servicio puede ayudarte a encontrar la información que buscas. No dudes en consultar la página web del servicio: https://www.veligo-location.fr/.
Para cualquier otra solicitud específica, o en caso de un problema o avería, es posible contactar con el servicio por correo electrónico o teléfono.
Contacta con Véligo Location por correo electrónico
El servicio se puede contactar por correo electrónico, a través del formulario en la página web o directamente a través de la dirección [email protected].
Contacta con la ubicación de Véligo por teléfono
El número 09 69 36 96 30 (servicio gratuito + precio de llamada) te permite recibir asistencia de 8:30 a 19:00 entre semana y de 9:00 a 18:00 los sábados.