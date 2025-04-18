¿Cómo puedo contactar con agencias PAM?

Actualizado en 18 abril 2025

¿Te gustaría obtener información, enviar una solicitud o compartir un comentario con los equipos de PAM? A continuación encontrarás los datos de contacto de las agencias que cubren Île-de-France.

Reservas ocasionales de rutas

Como recordatorio, reservar viajes ocasionales no requiere necesariamente contacto directo. De hecho, es posible:

  • Reserva tu viaje desde tu espacio online, a través de la web de la agencia PAM de la que depende tu casa
  • Reserva desde una app móvil, si la agencia PAM de tu zona ofrece una

Consulta de preguntas y respuestas

¿Te gustaría que te informaran sobre un tema en particular? No dudes en visitar la página web de la agencia PAM con la que deseas contactar; a veces se ofrecen preguntas y respuestas que pueden ayudarte a encontrar la información que buscas.

Contacta con la agencia PAM 75

Contacta con la agencia PAM 77

Contacta con la agencia PAM 78-92

Contacta con la agencia PAM 91

Contacta con la agencia PAM 93

  • Teléfono: 09 88 99 93 93 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 49 90 40 30
  • Página web: pam93.iledefrance-mobilites.fr
  • Contacto: [email protected]
  • Dirección postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Contacta con la agencia PAM 94 / FILIVAL

Contacta con la agencia PAM 95

  • Teléfono : 0810 111 095 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 77 02 20 20
  • Página web: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
  • Dirección postal: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY