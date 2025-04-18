¿Te gustaría obtener información, enviar una solicitud o compartir un comentario con los equipos de PAM? A continuación encontrarás los datos de contacto de las agencias que cubren Île-de-France.

Reservas ocasionales de rutas

Como recordatorio, reservar viajes ocasionales no requiere necesariamente contacto directo. De hecho, es posible:

Reserva tu viaje desde tu espacio online, a través de la web de la agencia PAM de la que depende tu casa

Reserva desde una app móvil, si la agencia PAM de tu zona ofrece una

Consulta de preguntas y respuestas

¿Te gustaría que te informaran sobre un tema en particular? No dudes en visitar la página web de la agencia PAM con la que deseas contactar; a veces se ofrecen preguntas y respuestas que pueden ayudarte a encontrar la información que buscas.

Contacta con la agencia PAM 75

Teléfono: 0810 0810 75 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 70 23 27 32

(Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARÍS

Contacta con la agencia PAM 77

Teléfono: 0810 0810 77 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 64 10 69 00

(Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON

Contacta con la agencia PAM 78-92

Teléfono: 0806 00 78 92

Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX

Contacta con la agencia PAM 91

Teléfono: 0810 10 11 91 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 60 87 85 80

(Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES

Contacta con la agencia PAM 93

Teléfono: 09 88 99 93 93 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 49 90 40 30

(Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o Página web: pam93.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Contacta con la agencia PAM 94 / FILIVAL

Teléfono: 0810 0810 94 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 41 79 71 85

(Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contacto: [email protected]

Dirección postal: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE

Contacta con la agencia PAM 95