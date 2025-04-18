¿Cómo puedo contactar con agencias PAM?
¿Te gustaría obtener información, enviar una solicitud o compartir un comentario con los equipos de PAM? A continuación encontrarás los datos de contacto de las agencias que cubren Île-de-France.
Reservas ocasionales de rutas
Como recordatorio, reservar viajes ocasionales no requiere necesariamente contacto directo. De hecho, es posible:
- Reserva tu viaje desde tu espacio online, a través de la web de la agencia PAM de la que depende tu casa
- Reserva desde una app móvil, si la agencia PAM de tu zona ofrece una
Consulta de preguntas y respuestas
¿Te gustaría que te informaran sobre un tema en particular? No dudes en visitar la página web de la agencia PAM con la que deseas contactar; a veces se ofrecen preguntas y respuestas que pueden ayudarte a encontrar la información que buscas.
Contacta con la agencia PAM 75
- Teléfono: 0810 0810 75 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 70 23 27 32
- Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARÍS
Contacta con la agencia PAM 77
- Teléfono: 0810 0810 77 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 64 10 69 00
- Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON
Contacta con la agencia PAM 78-92
- Teléfono: 0806 00 78 92
- Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX
Contacta con la agencia PAM 91
- Teléfono: 0810 10 11 91 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 60 87 85 80
- Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES
Contacta con la agencia PAM 93
- Teléfono: 09 88 99 93 93 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 49 90 40 30
- Página web: pam93.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS
Contacta con la agencia PAM 94 / FILIVAL
- Teléfono: 0810 0810 94 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 41 79 71 85
- Página web: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contacto: [email protected]
- Dirección postal: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE
Contacta con la agencia PAM 95
- Teléfono : 0810 111 095 (Precio de una llamada local desde un teléfono fijo) o 01 77 02 20 20
- Página web: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
- Dirección postal: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY