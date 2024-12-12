¿Cómo puedo contactar con el departamento de Transporte Demand-Responsive de Île-de-France Mobilités?
¿Quieres contactar con el servicio Transport on Demand ? Te invitamos a consultar primero las preguntas frecuentes que ofrece el servicio; la respuesta a tu pregunta puede estar ahí.
Como recordatorio, reservar viajes no requiere necesariamente contacto directo. También es posible pasar por:
- La aplicación móvil T&D
- la página web de T&D
Para cualquier otra solicitud o queja, contacta directamente con el servicio.
Contacta con el servicio por correo electrónico
El servicio de atención al cliente está disponible desde el formulario en la web de T&D.
Contacta con el servicio por teléfono
Visita la página web para saber el número de teléfono del TàD