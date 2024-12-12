¿Quieres contactar con el servicio Transport on Demand ? Te invitamos a consultar primero las preguntas frecuentes que ofrece el servicio; la respuesta a tu pregunta puede estar ahí.

Como recordatorio, reservar viajes no requiere necesariamente contacto directo. También es posible pasar por:

La aplicación móvil T&D

la página web de T&D

Infórmate de cómo reservar

Para cualquier otra solicitud o queja, contacta directamente con el servicio.

Contacta con el servicio por correo electrónico

El servicio de atención al cliente está disponible desde el formulario en la web de T&D.

Contacta con el servicio por teléfono

Visita la página web para saber el número de teléfono del TàD