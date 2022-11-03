La cuenta de Île-de-France Mobilités ya se utiliza para acceder a los servicios de transporte público ofrecidos por Île-de-France Mobilités en su página web y aplicación móvil. Con una sola cuenta, puedes:

Gestiona tus contratos y suscripciones en tu área de My Navigo,

Compra tu Navigo Month o Week y valida directamente con tu móvil,

O haz un seguimiento de tus compras y de las recargas de pases Navigo realizadas con la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, y accede a tu comprobante de compra.

A partir de ahora, tu cuenta Île-de-France Mobilités también te permite beneficiarte de los dos viajes compartidos que ofrece cada día Île-de-France Mobilités a los titulares de un pase Navigo.

Tus procedimientos se simplifican, ya que solo tienes que autenticarte con Île-de-France Mobilités Connect desde la aplicación de coche compartido para determinar si eres elegible, ya sea que tu pase esté cargado en tu pase Navigo o directamente en tu móvil para validarlo. Y si cambias tu plan o aprobas, ¡no hay ningún paso adicional que dar!

Bueno saberlo : tu cuenta Île-de-France Mobilités también te permite acceder a otros servicios de movilidad (Vélib, Communauto) desde la aplicación móvil Île-de-France Mobilités y, pronto, a otros servicios.