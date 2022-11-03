Tu cuenta Île-de-France Mobilités te permite beneficiarte de dos viajes gratuitos de coche compartido cada día.

Sigue los pasos paso a paso para beneficiarte de los paseos gratuitos:

1. Ve a tu app Île-de-France Mobilités para buscar un itinerario y ver las rutas ofrecidas por nuestros socios de coche compartido; serás redirigido a la app de socios.

Desde la solicitud de tu operador de coche compartido preferido, inicia sesión usando tu identificador Île-de-France Mobilités Connect.

2. Si aún no tienes cuenta, puedes crear una cuenta Île-de-France Mobilités directamente desde la aplicación de coche compartido.

Si ya tienes una cuenta de socio, tendrás que vincularla con tu cuenta de Île-de-France Mobilités dentro de la aplicación de coche compartido.

3. Una vez iniciado sesión con tu cuenta de Île-de-France Mobilités, el socio podrá averiguar tu elegibilidad para la oferta como pasajero*.

* Viaje libre dentro del límite de 2 viajes de un máximo de 30 km por día