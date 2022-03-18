Para viajar con coche compartido en Île-de-France, puedes ir directamente a la app IDF Mobilités, disponible en iOS y Android, o a la página Me Move en la web de Île-de-France Mobilités.

Luego busca tu ruta, haz clic en la pestaña "carpooling" y selecciona la ruta que mejor se ajuste a tus criterios.

Luego serás redirigido automáticamente a la página web de uno de nuestros socios, solo tendrás que registrarte para disfrutar del viaje compartido.