Es posible utilizar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect (anteriormente Navigo Connect) en aplicaciones de coche compartido (Karos, Ynstant y BlaBlaCar Daily).

Karos: https://www.karos.fr

Ynstant: https://www.ynstant.io/

BlaBlaCar Daily: https://blablacardaily.com/

Utilizar tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect te permite registrarte con nuestros socios más rápido y evitar tener múltiples nombres de usuario y contraseñas.

Para utilizar Île-de-France Mobilités Connect dentro de estas aplicaciones de coche compartido:

Elige Île-de-France Mobilités Connect como solución de autenticación;

Introduce tus credenciales Île-de-France Mobilités Connect (correo electrónico y contraseña);

Acepta el intercambio de datos de Île-de-France Mobilités con el operador. Solo se transmitirán al operador los datos esenciales para tu registro (dirección de correo electrónico, apellido, nombre de pila y fecha de nacimiento).

Si ya has iniciado sesión con tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect y deseas usar otra cuenta, recuerda cerrar sesión en el área de gestión de Île-de-France Mobilités Connect con antelación.