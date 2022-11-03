No puedo conseguir un viaje compartido gratis. ¿Qué hacer?
Si no puedes conseguir un viaje compartido disponible, por favor consulta:
- En la aplicación de socio en la que estás conectado o asociado (si estás conectado a una cuenta de socio) con tu cuenta de Île-de-France Mobilités.
- En tu espacio personal de Île-de-France Mobilités, comprueba que tu pase Navigo esté asociado a tu cuenta de Île-de-France Mobilités. Para vincular tu cuenta, consulta el procedimiento aquí.
- Que su suscripción a Navigo sea válida y sea una de las suscripciones elegibles:
- Navigo mensual
- Paquete de Solidaridad Libre
- Navigo Solidaridad (75% y 50%)
- Navigo anual
- Navigo Senior
- Amatista
- Imagina R (Escuela y Estudiante)
Para comprobar si tu suscripción es elegible, puedes obtener la información de todas tus suscripciones en tu cuenta personal de Île-de-France Mobilités iniciando sesión en "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" en la sección "Mis contratos".
- Que tu viaje respete la zona de 30 km en Île-de-France.
Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente del operador de viajes compartidos a través de su app.