Si no puedes conseguir un viaje compartido disponible, por favor consulta:

- En la aplicación de socio en la que estás conectado o asociado (si estás conectado a una cuenta de socio) con tu cuenta de Île-de-France Mobilités.

- En tu espacio personal de Île-de-France Mobilités, comprueba que tu pase Navigo esté asociado a tu cuenta de Île-de-France Mobilités. Para vincular tu cuenta, consulta el procedimiento aquí.

- Que su suscripción a Navigo sea válida y sea una de las suscripciones elegibles:

Navigo mensual

Paquete de Solidaridad Libre

Navigo Solidaridad (75% y 50%)

Navigo anual

Navigo Senior

Amatista

Imagina R (Escuela y Estudiante)

Para comprobar si tu suscripción es elegible, puedes obtener la información de todas tus suscripciones en tu cuenta personal de Île-de-France Mobilités iniciando sesión en "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" en la sección "Mis contratos".

- Que tu viaje respete la zona de 30 km en Île-de-France.

Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente del operador de viajes compartidos a través de su app.