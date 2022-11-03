Los viajes* son gratuitos para los pasajeros con pases: Navigo Monthly, Solidarité Gratuité, Navigo Solidarité (75% y 50%) y Navigo Annual and Senior, Améthyste e Imagine R validados en el momento del viaje.

En tiempos de interrupciones del transporte o picos de contaminación: este servicio está abierto a todos**, suscriptores o no

*Los viajes gratuitos deben respetar una zona de 30 km en Île-de-France.

**Dispositivo sujeto a decisión del Departamento de Île-de-France o de la prefectura, será notificado por el operador del coche compartido