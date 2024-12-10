¿Cuáles son las ofertas de coche compartido que ofrece Île-de-France Mobilités?
Para combatir los atascos y la contaminación del aire, Île-de-France Mobilités ofrece 2 viajes diarios para los pasajeros que utilizan el servicio de coche compartido con nuestros socios*!
*BlablaLines, Ynstant, Karos
Para los conductores, un bonus de hasta 3 € por pasajero en periodos "normales" y 4,50 € en casos de huelga o contaminación. El coche compartido puede aportarte ingresos adicionales de hasta 150 € al mes.