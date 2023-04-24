Si tienes una suscripción activa a Imagine R, eres elegible para viajes gratuitos.

Sin embargo, la app del operador de rideshare puede indicar que no tienes una suscripción elegible.

Esto puede deberse a que estás usando una cuenta de pagador Imagine R (por ejemplo, la de tus padres) en lugar de una cuenta como titular de la suscripción . ¡No te pongas nervioso!

Sigue los pasos siguientes para resolver tu problema, se te pedirá que:

PASO 1. Comprueba (y si es necesario modifica) la dirección de correo electrónico de la cuenta utilizada

PASO 2. Crea una cuenta como titular de cuenta