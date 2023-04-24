Soy adulto y tengo una suscripción a Imagine R, pero no tengo acceso a las atracciones gratuitas. ¿Qué hacer?
Si tienes una suscripción activa a Imagine R, eres elegible para viajes gratuitos.
Sin embargo, la app del operador de rideshare puede indicar que no tienes una suscripción elegible.
Esto puede deberse a que estás usando una cuenta de pagador Imagine R (por ejemplo, la de tus padres) en lugar de una cuenta como titular de la suscripción . ¡No te pongas nervioso!
Sigue los pasos siguientes para resolver tu problema, se te pedirá que:
PASO 1. Comprueba (y si es necesario modifica) la dirección de correo electrónico de la cuenta utilizada
PASO 2. Crea una cuenta como titular de cuenta
PASO 1. Verificación de la dirección de correo electrónico de la cuenta utilizada
1. Inicia sesión en tu espacio personal de Île-de-France Mobilités con tu cuenta habitual
2. En la sección "My Navigo", debes ver al menos a dos personas:
-La primera persona, el suscriptor lo imagina R (ejemplo: tu padre)
-Abajo, tú y tu contrato imaginad a R
3. Haz clic en "Información personal" de la primera persona, el pagador de la suscripción imagina R
4. Verificar el correo electrónico
•Si es tu dirección de correo electrónico, debes cambiarla a la de tu padre/pagador haciendo clic en "Cambiar mi correo electrónico". Ten en cuenta que tu padre/pagador debe activar su nueva dirección de correo electrónico haciendo clic en el enlace que se le envíe.
•Si es la dirección de correo electrónico de tu padre o pagador, no necesitas hacer nada, cierra sesión y ve al PASO 2.
5. Cerrar sesión en la cuenta de padres/pagadores
PASO 2. Creación de una nueva cuenta de Île-de-France Mobilité como titular
1. Crea tu propia cuenta de Île-de-France Mobilités con tu dirección de correo electrónico
2. Vincula tu pase Navigo a tu nueva cuenta
3. Prueba tu elegibilidad con tu nueva cuenta en la app del operador de transporte compartido