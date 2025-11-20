Aquí tienes el procedimiento a seguir a continuación. Por favor, ten en cuenta: si ya no tienes tu teléfono antiguo, solo podrás recuperar los pases del Mes Navigo y la Semana Navigo, siempre que hayas vinculado previamente tu teléfono a tu cuenta de Île-de-France Mobilités desde el menú Mi Espacio > Mis Soportes.

Inicia sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

Desde el teléfono antiguo, haz una copia de seguridad de tus entradas en el menú Contacta > Mi Teléfono> quiero hacer una copia de seguridad de mis entradas.

Cuando los tickets se guardan, se eliminan del teléfono.

Para recuperar tus entradas desde tu nuevo teléfono:

Ve al menú Contacta > Mi teléfono> quiero recuperar el contenido de un teléfono antiguo.

No es posible transferir los billetes de tu teléfono Android a tu smartwatch y viceversa.