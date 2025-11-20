¿Cómo transfiero mis tickets entre iPhones o Apple Watch?

Actualizado en 20 noviembre 2025

La transferencia de tickets entre dos iPhones compatibles con el servicio se realiza en dos pasos.

1. Respaldo

  • Haz copias de seguridad de las entradas en tu iPhone
  • Ve a la app Mapas en tu iPhone, selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada, haz clic en el menú contextual (...) > Datos de la tarjeta> Borrar (al final), lo que inicia la copia de seguridad de los tickets.
  • Cuando los tickets se guardan, se eliminan del teléfono.

2. El traslado

  • Ve a la app Wallet en tu nuevo iPhone, selecciona el botón (+) > Mapas anteriores y luegoselecciona la copia de seguridad que quieres recuperar.
  • En la app móvil, la sección Contacta > Los tickets cargados en mi iPhone >Quiero recuperar el contenido [...] te recuerda el procedimiento a seguir.

La transferencia de billetes entre un iPhone y un Apple Watch se realiza desde la app Watch en el iPhone, en la pestaña Mi Reloj > Tarjetas y Apple Pay.

La transferencia puede hacerse de un iPhone al reloj y viceversa.