¿Cómo transfiero mis tickets entre iPhones o Apple Watch?
La transferencia de tickets entre dos iPhones compatibles con el servicio se realiza en dos pasos.
1. Respaldo
- Haz copias de seguridad de las entradas en tu iPhone
- Ve a la app Mapas en tu iPhone, selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada, haz clic en el menú contextual (...) > Datos de la tarjeta> Borrar (al final), lo que inicia la copia de seguridad de los tickets.
- Cuando los tickets se guardan, se eliminan del teléfono.
2. El traslado
- Ve a la app Wallet en tu nuevo iPhone, selecciona el botón (+) > Mapas anteriores y luegoselecciona la copia de seguridad que quieres recuperar.
- En la app móvil, la sección Contacta > Los tickets cargados en mi iPhone >Quiero recuperar el contenido [...] te recuerda el procedimiento a seguir.
La transferencia de billetes entre un iPhone y un Apple Watch se realiza desde la app Watch en el iPhone, en la pestaña Mi Reloj > Tarjetas y Apple Pay.
La transferencia puede hacerse de un iPhone al reloj y viceversa.