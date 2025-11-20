La transferencia de tickets entre dos iPhones compatibles con el servicio se realiza en dos pasos.

1. Respaldo

Haz copias de seguridad de las entradas en tu iPhone

Ve a la app Mapas en tu iPhone, selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada, haz clic en el menú contextual (...) > Datos de la tarjeta> Borrar (al final), lo que inicia la copia de seguridad de los tickets.

Cuando los tickets se guardan, se eliminan del teléfono.

2. El traslado

Ve a la app Wallet en tu nuevo iPhone, selecciona el botón (+) > Mapas anteriores y luego selecciona la copia de seguridad que quieres recuperar.

En la app móvil, la sección Contacta > Los tickets cargados en mi iPhone >Quiero recuperar el contenido [...] te recuerda el procedimiento a seguir.

La transferencia de billetes entre un iPhone y un Apple Watch se realiza desde la app Watch en el iPhone, en la pestaña Mi Reloj > Tarjetas y Apple Pay.

La transferencia puede hacerse de un iPhone al reloj y viceversa.