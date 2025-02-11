Con las aplicaciones Android Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect, tu teléfono NFC te permite consultar tu pase Navigo y cargar tickets en él.

En iOS, el servicio ya está disponible en las aplicaciones Île-de-France Mobilités y BonjourRATP y SNCF Connect.

Para leer tu pase Navigo, abre la aplicación en la página principal del servicio de Compras y selecciona "Mi pase Navigo". La app te pide entonces que toques la tarjeta para leerla.

La forma en que el pase Navigo está posicionado en relación con el teléfono varía de un teléfono a otro:

En la mayoría de los teléfonos Android, tienes que mostrar el pase en la parte trasera del teléfono,

En los modelos Sony Xperia XZ y Sony Xperia X, tienes que colocar la tarjeta frente a la pantalla,

En iPhones, debes hacer clic en "Leer mi pase" antes de presentar el pase en la tarjeta situada en la parte superior del teléfono, mirando hacia la pantalla o en la parte trasera. Para los iPhones XR, XS y XS Max, necesitas al menos iOS 14.5, y para la aplicación IDFM, se requiere su última versión de la 7.0.5.

En la vibración, tu pase se detecta y está listo para recargarse: la lectura/escritura continúa, así que no deberías mover el pase y esperar la confirmación visual de la app antes de retirar el pase.

¡Más información en este vídeo !