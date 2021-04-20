Tu compensación puede no aparecer en tu cuenta bancaria con la cantidad esperada. Esto significa que tu reembolso se realiza en 2 etapas, con:

una transferencia de 47 € a tu cuenta bancaria, por un lado;

Tu siguiente pago mensual de 38 € no debitado, en cambio, sumando un total de 85 €.

Por favor, ten en cuenta

El reembolso se realiza:

por transferencia bancaria si pagas tu suscripción mediante domiciliación bancaria;

En la tarjeta bancaria que se usa para tu pago o por carta de cheque enviada a tu domicilio si pagas en efectivo.

Si encuentras algún problema, puedes consultar las preguntas frecuentes disponibles en la plataforma de reembolsos.