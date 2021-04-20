¿Por qué mi compensación no corresponde a la cantidad esperada?
Tu compensación puede no aparecer en tu cuenta bancaria con la cantidad esperada. Esto significa que tu reembolso se realiza en 2 etapas, con:
- una transferencia de 47 € a tu cuenta bancaria, por un lado;
- Tu siguiente pago mensual de 38 € no debitado, en cambio, sumando un total de 85 €.
Por favor, ten en cuenta
El reembolso se realiza:
- por transferencia bancaria si pagas tu suscripción mediante domiciliación bancaria;
- En la tarjeta bancaria que se usa para tu pago o por carta de cheque enviada a tu domicilio si pagas en efectivo.
Si encuentras algún problema, puedes consultar las preguntas frecuentes disponibles en la plataforma de reembolsos.