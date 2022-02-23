Para acercarse lo máximo posible a la situación que experimentan los usuarios, cada línea RER, tren y metro fuera de París se ha dividido en ejes; Puedes encontrar los detalles aquí

1. ¿Cómo se define la puntualidad de un eje?

El porcentaje de puntualidad representa la tasa de pasajeros que llegan puntualmente. Un viajero se considera "puntual" cuando llega a su destino menos de cinco minutos después de la hora teórica de llegada.

Un mes se considera no puntual cuando menos del 80% de los pasajeros de una ruta llegan a su destino con un retraso inferior a cinco minutos respecto al tiempo teórico de llegada.

Una operación de compensación se abre cuando un eje ha experimentado al menos tres meses de inpuntualidad durante el último año natural.

Encuentra aquí el informe de puntualidad de todos los ejes.

2. ¿Cómo sé a qué eje estoy conectado?

Por defecto, tu lugar de residencia determina el(los) eje(s) al que estás vinculado.

Si la ruta que usas habitualmente para llegar a tu lugar de trabajo o estudio se ve afectada por una medida de reembolso, tendrás que justificar ese lugar de trabajo o estudio presentando un documento de respaldo en el proceso de solicitud.

Se aceptan los siguientes documentos:

· Lugar de trabajo:

o Nómina

o Prueba del empleador

· Lugar de estudio:

o Certificado escolar

o Tarjeta de estudiante

Ten en cuenta que solo puedes presentar una solicitud como parte de una operación: ya sea en el ticket de tu lugar de residencia o en el ticket de tu lugar de trabajo o estudios.