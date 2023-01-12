¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?
¿Quién puede beneficiarse de una medida de reembolso?
Las siguientes reglas se aplican a todas las transacciones de rescate:
- Debes tener pases de esquí válidos durante el/los periodo o periodos afectados por la medida.
- Solo los clientes que viven, trabajan o estudian en Île-de-France son elegibles. Además, encontrarás en la página de cada operación los detalles de los municipios incluidos para esta medida de reembolso.
- Tanto el titular de la tarjeta como el pagador de la suma global pueden hacer la solicitud, pero siempre es el pagador quien recibe el pago.
- Solo los clientes adultos y los menores emancipados en la fecha de presentación de la solicitud pueden solicitar el reembolso. Para menores, la solicitud debe ser presentada por un tutor legal.
Las condiciones pueden variar de una operación a otra. Los criterios específicos de elegibilidad se especifican en la página detallada de cada medida de reembolso: encuéntralos en el Área de Compensación de Navigo.
¿Cómo sé si soy elegible para mi ticket de dirección?
Por defecto, es tu lugar de residencia registrado en tu cuenta online el que determina la(s) ruta(s) a la que estás vinculado. Comprueba que esté actualizado antes de empezar una solicitud.
Tu lugar de trabajo o estudio también puede estar ubicado en un eje relacionado con una medida de reembolso. Se te pedirá que aportes pruebas durante tu solicitud.
Se aceptan los siguientes documentos:
- Lugar de trabajo: Nómina o comprobante del empleador
- Lugar de estudios: Certificado escolar
Solo puedes hacer una solicitud por ticket de campaña de reembolso de la puntualidad del año natural anterior: ya sea en el ticket de tu lugar de residencia o en el ticket de tu lugar de trabajo o estudio.
Para cada operación, la lista de municipios que están adjuntos a un eje o línea se especifica en el capítulo "Tu dirección". Ten en cuenta que estas condiciones pueden variar de una operación a otra. Puedes consultar los detalles de los criterios de elegibilidad seleccionando la operación que te afecte en el área de compensación de Navigo.
Soy elegible para varias medidas de reembolso, ¿cuál debería elegir?
Para la campaña anual de reembolso puntual de entradas, solo puedes enviar una solicitud de reembolso por cliente (titular de la tarjeta) y por transacción. Depende de ti elegir la ruta que usas habitualmente, ya sea para el billete de casa o para tu lugar de trabajo/estudio.
Si se llevan a cabo simultáneamente otras medidas de reembolso (por ejemplo, el reembolso de los tickets de huelga), la acumulación de operaciones será posible caso por caso.
¿Cómo sé si mi plan es elegible?
La lista de pases que otorgan derecho al reembolso se especifica en el capítulo "Tu Navigo Pass" en la página detallada de cada medida de reembolso.
Ten en cuenta que estas condiciones pueden variar de una operación a otra. Puedes consultar los detalles de los criterios de elegibilidad seleccionando la operación que te afecte en el área de compensación de Navigo.
Es el último paquete que tuviste en la mano durante el periodo afectado el que se tendrá en cuenta automáticamente.
En general, no son elegibles los billetes T+, los billetes de origen-destino, los pases cortos (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Forfait Jeune Weekend, Paris Visite), los pases Navigo Liberté+, Imagine R Junior, los billetes gratuitos y los pases Amethyst.