Por defecto, es tu lugar de residencia registrado en tu cuenta online el que determina la(s) ruta(s) a la que estás vinculado. Comprueba que esté actualizado antes de empezar una solicitud.

Tu lugar de trabajo o estudio también puede estar ubicado en un eje relacionado con una medida de reembolso. Se te pedirá que aportes pruebas durante tu solicitud.

Se aceptan los siguientes documentos:

Lugar de trabajo: Nómina o comprobante del empleador

Lugar de estudios: Certificado escolar

Solo puedes hacer una solicitud por ticket de campaña de reembolso de la puntualidad del año natural anterior: ya sea en el ticket de tu lugar de residencia o en el ticket de tu lugar de trabajo o estudio.

Para cada operación, la lista de municipios que están adjuntos a un eje o línea se especifica en el capítulo "Tu dirección". Ten en cuenta que estas condiciones pueden variar de una operación a otra. Puedes consultar los detalles de los criterios de elegibilidad seleccionando la operación que te afecte en el área de compensación de Navigo.