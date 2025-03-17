¿Por qué no se paga automáticamente la compensación a los pasajeros?
Bajo el sistema actual, Île-de-France Mobilités pide a los clientes que soliciten online la obtención de una compensación a través de la plataforma dedicada.
La automatización de la compensación no es posible por varias razones:
- Falta de datos sobre viajes individuales : Île-de-France Mobilités no dispone de información precisa sobre los trayectos diarios de cada pasajero. El sistema actual se basa principalmente en la dirección de domicilio introducida en el espacio personal de Île-de-France Mobilités. El lugar de trabajo o estudio no se cobra fuera de las operaciones de compensación, lo que impide una asignación automática basada en estos criterios.
- Múltiples rutas que sirven al mismo municipio : El mismo municipio puede estar servido por varias rutas de transporte. Solo el pasajero sabe con precisión qué línea y qué eje está tomando a diario. Por tanto, la dirección de domicilio no es suficiente para identificar automáticamente la carretera en cuestión para cada usuario.
- Impacto variable según los pasajeros: Algunos pasajeros pueden no haberse visto afectados por las interrupciones, especialmente si no utilizaron el eje que sirve a su municipio durante los periodos afectados. En este caso, no necesariamente les preocupa la compensación y, por tanto, no se declaran reclamantes.