Los municipios elegibles son aquellos adscritos a las estaciones atendidas por los ejes que han experimentado puntualidad insatisfactoria y tienen derecho a reembolso.

La lista de municipios de cada sucursal remunerada puede consultarse en la página de operaciones, accesible en el Área de Compensación de Navigo para clientes de Navigo, y en los Términos y Condiciones Generales de Reembolso. Esta lista también se ha elaborado teniendo en cuenta los accesorios locales de alimentación por tranvía, autobús y carretera.