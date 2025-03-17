¿Qué documentos de respaldo deben proporcionarse y en qué casos?
En todos los casos, no es necesario proporcionar prueba de compra:
- la historia de las compras de Navigo o Tarif Solidarité Transport Mois en un Navigo o Smartphone personalizado, Navigo Annual, Senior e Imagine R pass están en la base de datos de clientes.
- el historial de compras de Navigo Mois en el pase Navigo Découverte está en la base de datos de compras sin datos asociados de clientes. Las compras se encuentran utilizando el identificador Île-de-France Mobilités Connect asociado a un número Navigo.
Los demás documentos de apoyo que puedan solicitarte dependen de tu situación.
Si has comprado tu pase con un pase personalizado de Navigo :
Para Navigo Annual, Senior, Navigo imagina R pases mensuales de débito automático, la dirección de domicilio está en la base de datos de clientes (recogida cuando el pase está suscrito o actualizado por el cliente); de forma similar, para el Mes Navigo, el pase Solidarity Transport en el pase personalizado y el Navigo Annual pagado en efectivo, la dirección de domicilio aparece en la base de datos del cliente (recogida cuando el pase se realiza o actualiza el cliente), por lo que no es necesario justificar la dirección.
Sin embargo, si tu dirección actual es diferente a la del periodo afectado, tendrás que proporcionar prueba de dicha dirección
Si eres elegible para una transacción de reembolso de entradas laborales, debes aportar prueba del lugar de trabajo/estudio que se debe proporcionar si no resides en la zona de compensación.
Comprobante de domicilio, documentos aceptados:
- Factura telefónica, incluyendo el teléfono móvil
- Factura de electricidad o gas
- Recibo de alquiler: de una organización social o agencia inmobiliaria, o multa de título
- Factura del agua
- Aviso fiscal o certificado de no imposición
- Prueba del impuesto sobre la vivienda
- Certificado o factura de seguro de vivienda
- Para las personas que se alojan con un tercero : se solicitará un comprobante de domicilio junto con un certificado de alojamiento.
Prueba de lugar de trabajo o estudio, documentos aceptados:
- Certificado de empleador firmado y sellado
- Certificado de estudios o formación académica
- Certificado de pago KBIS o URSSAF para profesiones autónomas, autónomas o liberales
Si has comprado tu pase con el Navigo Déugraphe :
- Prueba del billete de transporte para los Navigo Découverte Passes: una copia de los dos elementos que conforman el Navigo Découverte pass (la tarjeta nominativa y la tarjeta con el número)
- Prueba de domicilio en el área de compensación
o,
- Se debe proporcionar prueba del lugar de trabajo/estudio si no resides en la zona de compensación
Si tu plan está en una app móvil:
- Prueba de domicilio en el área de compensación
o,
- Se debe proporcionar prueba del lugar de trabajo/estudio si no resides en la zona de compensación
