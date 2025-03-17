Una vez que tu solicitud haya sido enviada, recibirás un correo electrónico de confirmación si se valida. Se te enviará un segundo correo electrónico cuando se haya realizado la transferencia.

El reembolso puede tardar de 3 a 4 días en aparecer en tu cuenta bancaria, con "Comutitres S.A.S" como emisor.

Para ver tu historial de reclamaciones y seguir su estado, visita tu página de seguimiento de reclamaciones.