¿Cuándo y cómo me reembolsarán?
El reembolso se realiza a más tardar tres semanas después de que su solicitud haya sido validada por Île-de-France Mobilités. Este periodo puede ser más largo si es necesario verificar los documentos de respaldo.
¿Cómo recibiré mi reembolso?
Los reembolsos solo se realizan mediante transferencia bancaria, independientemente del método de pago utilizado para comprar tus pases Navigo.
- Si tus datos bancarios están guardados en tu espacio personal para los domicilios automáticos, la transferencia se realizará a esta cuenta. Si eres el pagador de los paquetes, podrás cambiar esta información al solicitar la solicitud. De lo contrario, el reembolso se depositará en la cuenta del pagador en el momento de la solicitud.
- Si has pagado tus paquetes con tarjeta de crédito o efectivo, podrás introducir tus datos bancarios cuando solicites un reembolso.
¿Cómo sé si me han reembolsado?
Una vez que tu solicitud haya sido enviada, recibirás un correo electrónico de confirmación si se valida. Se te enviará un segundo correo electrónico cuando se haya realizado la transferencia.
El reembolso puede tardar de 3 a 4 días en aparecer en tu cuenta bancaria, con "Comutitres S.A.S" como emisor.
Para ver tu historial de reclamaciones y seguir su estado, visita tu página de seguimiento de reclamaciones.