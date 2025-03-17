La cantidad del reembolso depende del número de pagos mensuales de pases Navigo retenidos durante los meses en que la puntualidad del eje fue inferior al 80%, así como del tipo de pase y las zonas tarifarias cubiertas.

En términos generales, si eres elegible, la cantidad a la que tienes derecho se calcula en función del último paquete que se mantuvo durante el periodo correspondiente.

Debido a los muchos escenarios posibles, la cantidad exacta no puede mostrarse de antemano. Debes iniciar una solicitud online: la cantidad correspondiente a tu situación se mostrará automáticamente al final del proceso.

La lista de cantidades que se pueden reembolsar está disponible en la sección "Importes reembolsados" de la página de detalle de cada transacción. Encuentra esta información en el área de compensación de clientes de Navigo.

La campaña de reembolso cubre la puntualidad del año 2024, y las cantidades reembolsadas se calculan en función de los precios de los paquetes vigentes al 31 de diciembre de 2024.