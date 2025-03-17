Este problema ocurre cuando la dirección recuperada no contiene el código INSEE de tu municipio o cuando hay una inconsistencia entre el municipio y el código INSEE introducido.

¿Cómo se puede corregir?

Ve a tu espacio personal, bajo el título "Mi información personal", para cambiar el código INSEE de tu dirección.

Si el problema persiste, presenta una queja a través de este formulario , especificando que el logotipo gira indefinidamente.