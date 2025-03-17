Me está costando hacer mi reclamación
Estoy teniendo problemas con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect
¿Has perdido tu nombre de usuario o contraseña? ¿No puedes crear una cuenta? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Visita la sección de ayuda de Île-de-France Mobilités Connect
No puedo finalizar una solicitud de reembolso
¿El sistema te dice que no eres elegible durante tu solicitud? Ve a la sección "He solicitado pero el sistema me dice que no soy elegible".
Tengo el logo de "por favor espera" que gira indefinidamente cuando selecciono la cuenta para mi reembolso
Este problema ocurre cuando la dirección recuperada no contiene el código INSEE de tu municipio o cuando hay una inconsistencia entre el municipio y el código INSEE introducido.
¿Cómo se puede corregir?
Ve a tu espacio personal, bajo el título "Mi información personal", para cambiar el código INSEE de tu dirección.
Si el problema persiste, presenta una queja a través de este formulario , especificando que el logotipo gira indefinidamente.
Estoy usando un Discovery Pass
Debes seleccionar el curso "Paquete Discovery Pass" e indicar tu número de Discovery Pass. Este número de 10 dígitos se escribe junto al microchip, sin la letra.
¿Tienes problemas para hacer tu petición? ¿Hay algún problema técnico?
Escríbenos haciendo clic en el botón de abajo o llámanos al 09 70 82 82 83, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 20:00.