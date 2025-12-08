El reembolso se pagará al pagador del paquete Imagine R que posee el usuario.

Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online.

Si ya has registrado los datos de una cuenta bancaria para los domicilios automáticos, es a esta cuenta a la que se realizará la transferencia. Comprueba que has registrado los datos bancarios correctos en tu cuenta online para evitar extender el periodo de reembolso, de lo contrario puedes hacerlo en tu cuenta personal.

Si has pagado tu paquete con tarjeta de crédito o en efectivo, podrás introducir tus datos bancarios en el proceso de solicitud de reembolso.