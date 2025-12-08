Operación de reembolso - titulares de la tarjeta Scol'R Junior
Para facilitar la movilidad de los niños suscritos a Scol'R en las afueras, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del paquete imagine R Junior. Este reembolso solo se ofrece a los usuarios que posean una tarjeta Scol'R Junior para el curso escolar 2025-2026.
1. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad para esta operación de redención?
Para beneficiarse del reembolso del paquete imagine R válido para el curso escolar 2025-2026, el usuario debe:
- Posee una tarjeta Scol'R Junior válida para el curso escolar 2025-2026
- Y ser titular de un pase Imagine R Junior válido para el curso 2025-2026
- Tener menos de 11 años a 31 de diciembre de 2025
- Por favor, tenga en cuenta que no se aceptará ninguna solicitud fuera de estos criterios
2. ¿Cómo presento una solicitud de reembolso?
La solicitud de reembolso debe ser presentada por el pagador del paquete, que se considera el tutor legal del usuario. El usuario menor de edad no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.
Si el usuario cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Pregunta 1, el pagador debe:
- Ve a la página dedicada a la operación y haz clic en el botón "Enviar una solicitud" al final de la página
- Inicia sesión o crea una cuenta Île-de-France Mobilités Connect: esto es necesario para encontrar las compras que has realizado y calcular la cantidad que se te reembolsará. Si tienes un problema al iniciar sesión en tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, visita la página de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect
- Envía una copia de ambos lados de la tarjeta Scol'R Junior del usuario en el proceso de solicitud online (en un solo documento)
Asegúrate de que los documentos de apoyo estén completos, sean legibles, sin alterar y que incluyan el nombre del usuario.
Las solicitudes de reembolso se realizan exclusivamente en línea: ninguna solicitud puede ser tramitada en las taquillas por el servicio de atención al cliente de RATP o SNCF, ni por teléfono por la Agencia Navigo.
Solo se puede conceder un reembolso por usuario.
3. ¿Cuándo puedo solicitar?
Tienes hasta el 30 de abril de 2026 parair a la página dedicada a la operación y hacer clic en el botón "Enviar una solicitud".
4. ¿Cuánto me reembolsarán?
Para un usuario que posea una tarjeta Scol'R Junior para el curso 2025-2026 y un pase Imagine R Junior válido para el mismo periodo, la cantidad reembolsada será de 24,80 €.
5. ¿Cómo recibiré mi reembolso?
El reembolso se pagará al pagador del paquete Imagine R que posee el usuario.
Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online.
Si ya has registrado los datos de una cuenta bancaria para los domicilios automáticos, es a esta cuenta a la que se realizará la transferencia. Comprueba que has registrado los datos bancarios correctos en tu cuenta online para evitar extender el periodo de reembolso, de lo contrario puedes hacerlo en tu cuenta personal.
Si has pagado tu paquete con tarjeta de crédito o en efectivo, podrás introducir tus datos bancarios en el proceso de solicitud de reembolso.
6. ¿Cuándo me devolverán el dinero?
Pasa unas tres semanas entre que una solicitud finalizada y validada por Île-de-France Mobilités y el momento en que la transferencia es visible en tu cuenta. Este periodo puede ser más largo cuando haya documentos de respaldo que deban verificar.
Si tu solicitud es validada, te enviarán un correo electrónico cuando se realice la transferencia. Puede haber un retraso de 3 a 4 días antes de que la transferencia aparezca en tu cuenta con el asunto "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS".
7. ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud?
Para encontrar todas las solicitudes de reembolso que hayas realizado en la zona de compensación de Île-de-France Mobilités y ver su estado, ve a la página de seguimiento de solicitudes (tendrás que iniciar sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect).
8. He solicitado pero el sistema me dice que no soy elegible
Asegúrate de que el usuario al que solicitas cumpla ambos criterios de elegibilidad:
9. Tengo problemas para enviar mi solicitud
Estoy teniendo problemas con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect
¿Has perdido tu nombre de usuario o contraseña? ¿No puedes crear una cuenta? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Visita la sección de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect.
¿Tienes problemas para hacer tu petición? ¿Hay algún problema técnico?
Escríbenos a través de este formulario o llámanos al 09 70 82 82 83.